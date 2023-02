Pallanuoto femminile serie A1, etnee sfidano il Rapallo in vista del match di Atene

Anticipo di campionato per l’Ekipe Orizzonte. Oggi, infatti, alle 15, le campionesse d’Italia in carica saranno a Rapallo per la tredicesima giornata di serie A1. Poi l’attenzione sarà rivolta a sabato 11 febbraio quando voleranno ad Atene in Grecia per affrontare il Glyfada nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

Prove generali di Champions per l’Ekipe Orizzonte

Quella di questo pomeriggio contro le liguri sarà quindi per la squadra guidata da Martina Miceli anche una prova generale della sfida di coppa, come lascia intendere alla vigilia Veronica Gant dell’Ekipe Orizzonte: “Domani – la numero 5 – sarà una bella sfida, perché il Rapallo è una squadra attrezzata e sta dimostrando di essere una formazione di livello. Il morale e la voglia di fare bene sono alti, anche in vista dell‘impegno di sabato in Champions. Siamo entusiaste, emozionate e concentrate. Ora vogliamo solo entrare in acqua!”.

In termini teorici quello odierno sarebbe uno scontro al vertice con le liguri quarte in classifica ed inseguitrici più dirette benché il distacco sia di 9 lunghezze in favore dell’Ekipe Orizzonte. All’andata la sfida si chiuse 15-7 per le rossazzurre. che festeggiarono il ritorno alla piscina di Nesima. Una sfida, comunque, interessante.

La partita sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook del Rapallo Pallanuoto. Le etnee cercano comunque altri tre punti per non staccarsi troppo dalla capolista Sis Roma che anticipa anche lei ad oggi il suo match con il Bogliasco. Le capitoline, come le siciliane, saranno impegnate in Champions e più precisamente a Sabadell in Catalogna). La formazione laziale guida a punteggio pieno con 36 punti dopo 12 partite. Seconda la Plebiscito Padova con 36 punti che mercoledì 1 marzo giocherà, in posticipo, in casa ospitando la matricola Brizz Nuoto Acireale.

Serie A1, il programma della tredicesima giornata

Tredicesima giornata del massimo campionato di pallanuoto femminile come uno spezzatino. Si inizia oggi, si chiude l’1 marzo. Questo il palinsesto.

Rapallo – Ekipe Orizzonte, si gioca oggi alle 15

Sis Roma – Bogliasco, si gioca oggi alle 20

Rari Nantes Bologna – Rari Nantes Florentia, si gioca l’11 febbraio alle 15.30

Pallanuoto Trieste – Como Nuoto, in programma per l’11 febbraio alle 18.30

Plebiscito Padova – Brizz Nuoto, mercoledì 1 marzo alle 13.

La classifica, Ekipe terza

Sis Roma a caccia del 13 per mantenere a distanza Plebiscito Padova, secondo in campionato a tre sole lunghezze e l’Ekipe Orizzonte.

La classifica aggiornata recita quanto segue: Sis Roma 36 punti; Plebiscito Padova 33; Ekipe Orizzonte 30; Rapallo 21; Trieste e Bogliasco 15; Como Nuoto e Rari Nantes Florentia 9; Rari Nantes Bologna e Brizz Nuoto 6.