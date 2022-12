Serie B, il 2 gennaio scatta la sessione di riparazione

Ventiquattro punti in diciannove partite, 19 gol fatti, 23 subiti, quattro lunghezze di vantaggio dalla zona play out, cinque da quella retrocessione. Il Palermo vira in tredicesima posizione al termine di un girone di andata tra alti e bassi ma con una striscia aperta di cinque risultati utili consecutivi. E raggiunge momentaneamente una zona serena di classifica.

Dopo l’incertezza, la zona serena

Sette punti nelle prime otto partite con una striscia di tre ko di fila iniziata a Frosinone, proseguita in casa col Sudtirol ed in trasferta a Terni. Da quel pesante 3-0 in Umbria, era l’ottava giornata, i rosanero hanno perso 2 volte cambiando marcia.

Ai pareggi interni con Pisa e Cittadella, sono seguiti due affermazioni di fila a Modena (primo blitz esterno) ed in casa col Parma.

Poi due brutti stop, a Cosenza (3-2) ed in casa col Venezia (1-0). La squadra di Corini da allora ha ripreso a camminare, due vittorie (a Benevento ed in casa col Cagliari) e tre pareggi con Como, Spal e Brescia. Raccolti 9 punti in queste ultime cinque partite.

Vacanze, poi ritiro a Roma dal 3 al 7 gennaio

Dopo il pareggio 1-1 a Brescia che ha chiuso la prima metà del campionato ma anche il 2022 per i rosa, Brunori e compagni sono in vacanza fino a giorno 2 gennaio. Il giorno dopo la squadra sarà a Roma al Centro Coni “Giulio Onesti” fino al 7 gennaio per un ritiro in vista della ripresa del campionato. Poi la squadra rientrerà in sede per preparare nella maniera canonica la gara di Perugia. Dalla lista dei convocati per questo ritiro, i cui allenamenti si svolgeranno a porte chiuse, si potrebbero già avere le prime indicazioni anche sulle operazioni del calciomercato.

Dal 2 gennaio il calciomercato invernale, nel Palermo 5 in partenza

Dal 2 fino al 31 gennaio si aprono le porte del calciomercato invernale, quello che una volta veniva chiamato “di riparazione”. Anche il Palermo proverà senza dubbio a dire la sua. E sono almeno in cinque ad avere le “valige pronte” per la partenza non rientrando nel progetto tecnico. Accardi, Lancini, Doda, Peretti e Pierozzi sono già da tempo in questa ottica ma potrebbero rischiare pure Crivello, Vido e Soleri.

Il club rosanero dovrà liberare due posti (o slot) per poter poi operare sul mercato affidato al direttore sportivo Leandro Rinaudo.

Servono un esterno destro, rinforzi in difesa tra i centrali, terzini, mediani ed anche un vice Brunori. Insomma il lavoro non mancherà per puntellare una formazione che ha segnato pochino essendo il 15mo attacco della serie cadetta. Di contro il Palermo ha l’ottava difesa del campionato. Nonostante alcuni regali clamorosi ad inizio stagione.

Stulac si ferma, al lavoro per il suo recupero dopo la pausa

Leo Stulac si è fermato durante la vigilia della sfida col Brescia. La causa, una lesione muscolare. Lo staff medico del Palermo vuole recuperarlo per la ripresa del campionato. Trovata la lesione dopo l’esame strumentale del caso, il mediano sloveno ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso.

Palermo di nuovo in campo il 14 gennaio al Curi di Perugia

Il Palermo tornerà in campo il 14 gennaio per la prima giornata di ritorno del campionato cadetto. I rosanero saranno impegnati sul difficile campo del Renato Curi di Perugia per rendere visita ad una squadra che proprio nell’ultimo turno del 2022 ha saputo togliersi dall’ultima posizione. Una squadra in crescita e reduce da due affermazioni consecutive.