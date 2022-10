Serie D, i rossazzurri a caccia del tris

Vigilia d’attesa per una nuova trasferta del Catania che domani, domenica 2 ottobre alle 15, sarà al Dino Liotta di Licata per un nuovo derby siciliano in occasione della terza giornata del girone I del campionato di serie D.

I rossazzurri cercano il tris dopo le vittorie con Ragusa e di mercoledì scorso con il San Luca al Massimino di fronte a quasi 15.000 spettatori. I padroni di casa, invece, vogliono sbloccarsi dal fastidioso zero in classifica maturato dopo i ko con Castrovillari e Vibonese.

Ferraro “Il Catania sta bene, ma trasferta a Licata difficile”

Una sfida calda che il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro ha presentato la sfida. “Il Catania sta bene – ha detto – c’è entusiasmo e voglia, soprattutto dopo la vittoria di mercoledì. La trasferta sarà difficile però siamo pronti per affrontare questo derby”.

Il record di abbonamenti in serie D

Il tecnico sottolinea anche l’affetto degli appassionati rossazzurri. “Mi complimento con i tifosi – ha sottolineato – per aver fatto registrare il record di abbonamenti in Serie D. Questo ci fa capire ancora di più l’importanza di quello che facciamo e dobbiamo fare. I sostenitori sono una parte integrante del nostro progetto, forse quella più importante. Ci aiuta ogni domenica a superare le insidie. A Licata saranno numerosi i tifosi che verranno. Speriamo di regalargli più vittorie possibili onorando questa maglia. Dobbiamo fare un campionato importante”.

“Licata squadra di categoria che gioca buon calcio”

Ferraro si sofferma sull’avversario e lo elogia mettendo in guardia dal team gialloblu. “Il Licata è la classica squadra di categoria e gioca bene. Abbiamo visto le loro due partite e relativamente al gioco e all’intensità ho visto una formazione ben allenata e con grande voglia. Ci saranno delle difficoltà e dovremo essere bravi noi a superarle. A Licata immagino si giochi una sfida molto aggressiva, dovremo essere concentrati sui contrasti.

“Qualità del Catania emergeranno se coniugheremo l’agonismo”

L’allenatore del Catania parla della sua formazione: “Le nostre qualità tecniche emergeranno se avremo l’impatto giusto a livello agonistico. Dobbiano attenzionare pure la fase di possesso e di non possesso. Dobbiamo costruire, essere compatti, aggressivi. Sarno è tra i convocati e non ha bisogno di presentazioni. Gli diamo il benvenuto nella nostra famiglia. Ringrazio la società per lo sforzo economico ulteriore sostenuto. Ci darà il suo contributo e soprattutto sarà uno degli artefici della promozione del Catania. Abbiamo due squadre in rosa, non possiamo soffermarci su sei infortunati. Tutti sono utili al progetto. Ringrazio la società con in testa il direttore Laneri per il grande lavoro svolto nell’allestimento del Catania. Si deve sempre pensare in grande. Noi siamo qui per fare cose grandi”.

I convocati rossazzurri Ferraro

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata al “Carone” di Ragalna, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventuno calciatori per la sfida al Licata.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro: 1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 10 Lodi, 11 Forchignone, 12 Bollati, 16 Al. Russotto, 17 De Luca, 18 Rizzo, 22 Groaz, 23 Palermo, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 32 Giovinco, 33 Buffa, 79 Jefferson, 99 Sarao.