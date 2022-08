Serie B, rosanero col 4-2-3-1 o col 4-3-3

È ormai la vigilia di Palermo-Ascoli, match della terza giornata del campionato di serie B che si giocherà domani sera, sabato 27 agosto alle 20.45 allo stadio Renzo Barbera.

Siciliani e marchigiani arrivano a questo appuntamento appaiati in classifica a quota 4 ed imbattute. Entrambe sono reduci da due pareggi: i rosanero in trasferta a Bari, i bianconeri a Ferrara sul campo della Spal.

Il Palermo cerca il bis in casa, l’Ascoli il grande colpo esterno

Il Palermo tuttavia cerca il bis in casa dopo il 2-0 al Perugia maturato alla prima giornata del 13 agosto scorso grazie alle reti di Brunori su rigore e di Elia per mettere ulteriore fieno in cascina e continuare a far crescere la fiducia nei propri mezzi. I rosa, inoltre, vogliono mantenere l’imbattibilità interna: da quasi un anno e mezzo l’impianto di viale del Fante è imbattuto.

L’Ascoli del tecnico Christian Bucchi, invece, cerca il colpaccio al Renzo Barbera che manca da 22 anni, dai tempi della serie C.

Rosanero con tante possibili novità ed indisponibili

Il tecnico Eugenio Corini dovrà fare a meno di alcune pedine. In primis Ivan Marconi, squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata nel match del San Nicola col Bari di venerdì scorso.

Fuori perché non al meglio fisicamente Andrea Accardi, Mladen Devetak e Giuseppe Fella. Marco Sala si sta riprendendo dalla botta presa nel match di apertura col Perugia ma anche lui non sarà della partita.

Potrebbe rientrare, invece, Edoardo Soleri che poco prima del match col Bari ha avuto un trauma contusivo al polpaccio destro.

Spazio, dunque, ai nuovi acquisti, Leo Stulac, Francesco Di Mariano, Jacopo Segre e probabilmente Davide Bettella potrebbero fare il loro esordio in maglia rosanero.

Le opzioni di Corini, 4-2-3-1 o 4-3-3

L’allenatore del Palermo, dopo aver fatto di necessità virtù ed aver schierato il 4-2-3-1 tanto caro a Baldini riadattandolo con piccoli, e intelligenti, ritocchi – leggasi Floriano al centro del tridente dietro Brunori – potrebbe dunque schierare il suo 4-3-3.

Al Tenente Onorato, durante gli allenamenti, il Genio ha comunque provato il 4-2-3-1. In questo caso, Pigliacelli dirigerà la linea difensiva composta da Buttaro a destra, Lancini (o Bettella) e Nedelcearu al centro e Crivello a sinistra. A centrocampo Broh ed uno tra Stulac e Damiani. Nel tridente offensivo dietro a Brunori dovrebbero Elia, Valente (o Di Mariano) e Floriano.

Se Corini dovesse optare per il 4-3-3, invece, potrebbe mandare in campo Pigliacelli tra i pali, Buttaro a destra, Crivello a sinistra con linea centrale formata da Nedelcearu e Bettella (o Lancini).

Con un centrocampo a tre Stulac farà il regista, Broh (forte delle ultime prestazioni sembra già un punto fermo) ed un possibile ballottaggio tra Damiani ed il neo-arrivo Segre.

In avanti, Brunori dovrebbe avere la compagnia di Elia e Valente con Di Mariano scalpitante in panchina. Ovviamente uomini e moduli da valutare anche perché una rivoluzione troppo accelerata potrebbe essere “traumatica” e non portare le migliorie auspicate ed i risultati desiderati.

Le probabili formazioni

Due i possibili schieramenti rosanero dunque, vediamoli assieme.

Palermo col 4-2-3-1: Pigliacelli; Buttaro, Lancini (Bettella), Nedelcearu, Crivello; Broh, Stulac (Damiani); Elia, Floriano, Valente (Di Mariano); Brunori.

Palermo col 4-3-3: Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Bettella, Crivello; Broh, Stulac, Damiani (Segre); Elia, Brunori, Valente (Di Mariano).

Indisponibili: Accardi, Devetak, Fella, Sala

Squalificati: Marconi

Ascoli (4-3-3): Leali; Donati, Botteghin, Bellusci, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Lungoyi, Gondo, Bidaoui

Indisponibili: Tavcar

Squalificati: nessuno

Arbitra Minnelli

Daniele Minelli della sezione di Varese è l’arbitro designato per dirigere Palermo-Ascoli. Gli assistenti di linea sono Matteo Bottegoni di Terni e Thomas Miniutti di Maniago. Quarto ufficiale Luigi Catanoso di Reggio Calabria. Al Var Antonio Rapuano di Rimini, Assistente Var Daniele Marchi di Bologna.

Palermo in chiusura per Mateju

Ales Mateju è in città ed è prossimo a diventare un calciatore del Palermo. Classe ’96, terzino destro della nazionale della Repubblica Ceca ed ex Brescia è svincolato ed è una vecchia conoscenza di Eugenio Corini che lo ha allenato a Brescia nelle stagioni 2018-2019 ed in quella successiva. Nell’ultimo campionato ha vestito la maglia del Venezia con 9 presenze.