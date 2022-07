Serie B, Leandro Rinaudo al momento è direttore sportivo

Il tecnico della Primavera Stefano Di Benedetto sarà momentaneamente alla guida della prima squadra del Palermo. Lo ha comunicato il club rosanero che sta cercando in queste ore un nuovo allenatore per sostituire il dimissionario Silvio Baldini.

C’è necessità di fare in fretta anche perché domenica 31 luglio allo stadio Renzo Barbera il Palermo aprirà la stagione col turno preliminare di Coppa Italia con la Reggiana. Ed a 16 dal debutto in campionato di serie B con il Perugia fissato per il 13 agosto.

Leandro Rinaudo direttore sportivo ad interim

Nelle poche righe del comunicato della società di viale del Fante, è stato anche annunciato che Leandro Rinaudo, già responsabile tecnico del settore giovanile del club, ricoprirà momentaneamente la guida sportiva. Anche in questo caso la dirigenza sta cercando un nuovo direttore sportivo per sostituire Renzo Castagnini, anche lui dimissionario assieme al tecnico toscano.

Dimissioni Mattia Baldini, esonerato Mauro Nardini

Contestualmente il Palermo comunica di aver ricevuto le dimissioni del collaboratore della prima squadra Mattia Baldini, ed aver sollevato dall’incarico il viceallenatore Mauro Nardini ed il collaboratore della prima squadra Stefano Pardini.

Palermo cerca un allenatore

Come annunciato ieri nella nota stampa del club di viale del Fante, la società sta già lavorando per individuare un sostituto. Un successore. Per la panchina, i soliti ben informati fanno i nomi di Daniele De Rossi, Claudio Ranieri, Roberto De Zerbi, Beppe Iachini e Walter Mazzarri.

Lo scarso tempo a disposizione, però, potrebbe far pensare ad una “soluzione interna” da parte del City Football Group, come ad esempio l’arrivo di Enzo Maresca sulla panchina del Palermo. Dopo aver allenato nella scorsa stagione il Parma ma solo per 13 partite e dopo aver totalizzato 17 punti, è tornato al Manchester City come vice di Pep Guardiola. Maresca ha anche giocato con i siciliani dal 2014 al 2016.

Ranieri, De Rossi, o Corini per la panchina del Palermo

Tra i primi nomi per sostituire Baldini anche quelli suggestivi di Claudio Ranieri e di Daniele De Rossi ma nelle ultime ore ore il nome di Eugenio Corini sembra aver preso più campo.

Claudio Ranieri è legato ai colori rosanero: ha chiuso la sua carriera dal calciatore al Barbera nel 1986 dopo essere approdato al club nel 1984. In panchina ha allenato squadre prestigiose (Napoli, Fiorentina, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid solo per citarne alcune) vincendo una incredibile Premier League con il Leicester. Sarebbe un grande nome, gradito sicuramente alla piazza.

Di contro, Daniele De Rossi sarebbe al suo esordio da allenatore. Forse un azzardo in una situazione così delicata.

Corini, ex capitano del Palermo del ritorno in serie A e di alcune storiche stagioni in massima serie in rosanero è amatissimo dal pubblico.

Ci sono anche i nomi di ex del Palermo quali Beppe Iachini che oltre ad aver giocato con la maglia rosanero dal 1994 al 1996 (segnò pure uno storico gol al Milan in Coppa Italia) lo ha condotto nella stagione 2013-14 alla vittoria del torneo cadetto e ad una comodissima salvezza in massima serie nell’annata successiva.

Roberto De Zerbi, ha allenato da settembre a novembre 2016 il Palermo, una sola vittoria, due pareggi e 9 sconfitte. Bilancio decisamente negativo. Poi ha fatto benissimo con il Sassuolo in A in tre stagioni. Da questa è arrivata l’esperienza allo Shakthar Donetsk con il quale ha vinto la Super Coppa in Ucraina ma ha chiuso la sua parentesi quando era al comando in campionato per colpa della tragica guerra con la Russia.

Per il ruolo di direttore sportivo si fa invece il nome di Riccardo Bigon, reduce dalle stagioni alla guida del Bologna. Servirà un esperto di mercato in grado di far arrivare quelle pedine che mancano a completare una squadra per la cosiddetta transizione in questa stagione così come paventato dalla nuova proprietà del club rosanero.