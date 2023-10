Verso Palermo-Spezia, lesione muscolare per Coulibaly che salta la sfida con i liguri

Edoardo Ullo di

19/10/2023

Lesione muscolare di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Questo il verdetto dell’esame strumentale a Mamadou Coulibaly.

Il centrocampista del Palermo aveva accusato i primi fastidi al termine dell’allenamento di domenica. Fin da lunedì il calciatore senegalese, arrivato in estate dalla Salernitana, aveva lavorato con i fisioterapisti.

Coulibaly non sarà presente con lo Spezia

Per lui si prevede uno stop di circa tre settimane. Il calciatore ha iniziato il percorso riabilitativo. Certamente Coulibaly sarà assente per la partita di lunedì 23 ottobre con lo Spezia in programma allo stadio Renzo Barbera come posticipo della decima giornata del campionato di serie B.

Allenamento a Torretta

Nel frattempo la squadra agli ordini del tecnico Eugenio Corini ha svolto il proprio allenamento a Torretta.

Per i rosanero un’attivazione e circuit training, didattica difensiva, rondos e partite a campo ridotto.

Di Mariano in gruppo

La buona notizia per Corini è stata il ritorno in gruppo di Francesco Di Marino che ieri si è aggregato ai compagni. Il numero 10 dovrebbe far parte della lista dei convocati e comunque essere disponibile con lo Spezia.

Fourneau arbitra Palermo-Spezia

L’Aia ha diramato la lista delle designazioni arbitrali. Palermo-Spezia sarà diretta da Francesco Fourneau della sezione di Roma. Suoi assistenti di linea Capldo e Cipriani. Quarto uomo: Frascaro. Al Var Miele, suo assistente (Avar) Di Martino.

I precedenti

Il segno X è stato protagonista delle ultime tre partite tra Palermo e Spezia. Il match più recente al Barbera è il 2-2 del primo maggio 2019 con Delio Rossi sulla panchina rosanero. Per il Palermo gol di Jajalo e Moreo, davanti a poco meno di 8mila tifosi rosanero. Per lo Spezia doppietta di Maggiore. Fu una delle ultime partite prima del fallimento. Era, infatti, il Palermo dei Tuttolomondo che da lì a poco sarebbe stato penalizzato ed escluso dai playoff e poi cancellato dal calcio.

Complessivamente il Palermo vinto 5 volte e perso in 4 occasioni contro lo Spezia, ma in casa non ha mai ceduto l’intera posta in palio, se si eccettua l’eliminazione dalla Coppa Italia, avvenuta però ai rigori, nel quarto turno della stagione 2015-2016, dopo lo 0-0 maturato ai supplementari, con De Zerbi alla guida dei rosanero. Per il resto si contano 8 pareggi. Il primo confronto risale alla stagione 1930-1931, sempre in B che finì 1-1.