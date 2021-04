Ciclismo

La caduta stamane in allenamento

Accerta la frattura del radio destro, domani sarà operato

A rischio gli appuntamenti futuri tra cui il Giro d’Italia

La partecipazione al Giro d’Italia potrebbe essere a forte rischio per Vincenzo Nibali. Questa mattina, infatti, il forte ciclista messinese si è fratturato il radio destro a seguito di una caduta durante un allenamento a Lugano, città dove il campione siciliano risiede. Nibali è stato trasportato nell’ospedale della città svizzera dove i controlli hanno evidenziato questo problema al polso destro. Sarà operato domani. Potrebbe profilarsi uno stop che potrebbe mettere a rischio la partecipazione alla Corsa rosa che inizierà l’8 maggio prossimo da Torino.

Rientrato da ritiro in altura a Tenerife

Ad inizio settimana, il corridore della Trek è rientrato da un lungo ritiro sul Monte Teide a Tenerife (in Spagna), prima di rituffarsi negli impegni agonistici ai quali difficilmente potrà partecipare.

Primo in ordine cronologico sarebbe dovuto essere il Tour of the Alps, l’ex Giro del Trentino, in programma dal 19 al 23 aprile prossimi dove Nibali era in lizza per il tris di successi dopo le affermazioni nel 2008 e nel 2013 per affiancare Damiano Cunego al vertice dell’albo d’oro della kermesse. Tale appuntamento è stato definito “chiave” dallo stesso corridore 36enne visto che si tratta di una competizione (una breve corsa a tappe) disegnata per esaltare le caratteristiche dei corridori da grandi giri.

A rischio anche la Liegi-Bastogne-Liegi

Nibali è inoltre iscritto alla classica belga Liegi-Bastogne-Liegi che si correrà il 25 aprile. Ultima tappa di avvicinamento al Giro d’Italia 2021. Sulle strade della Corsa Rosa, Nibali, trionfatore nel 2013 e nel 2016, avrebbe potuto competere per la terza affermazione. Tra gli impegni di questo 2021 anche la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, kermesse principe della stagione, rinviata – come è noto – a luglio di quest’anno per la pandemia. Domani, dopo l’operazione, si dovrebbero conoscere i tempi di recupero e capire quale potrà essere il nuovo calendario per il campione siciliano.