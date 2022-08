Basket, serie A1 femminile, biancoverdi agli ordini di Mirco Diamanti

Le vacanze sono finite per la Virtus Eirene Ragusa che inizia oggi la preparazione pre-campionato in vista della nuova stagione nel massimo campionato nazionale di basket femminile. Serie A1 che scatterà il prossimo 1 e 2 ottobre con l’open day di Cagliari dove le iblee affronteranno la matricola San Giovanni Valdarno sabato 1 ottobre alle 16.15.

Entusiasmo alla Virtus Eirene Ragusa

Primo giorno con grande entusiasmo, motivazioni e voglia di fare in casa Virtus Eirene Ragusa. Il nuovo tecnico della squadra biancoverde Mirco Diamanti si è presentato assieme allo staff tecnico. A lui spetterà il compito di iniziare una nuova era dopo quella di Gianni Recupido che dopo il campionato ha preso un’altra strada dopo due finali scudetto raggiunte ed una Coppa Italia vinta (2019, la seconda del palmares della società iblea).

A prendere parte all’incontro con la stampa, oltre al nuovo capo allenatore, il vicepresidente onorario Salvatore Padua, gli assistant coach Beppe Caboni e Yvan Baglieri capitan Chiara Consolini.

“La chiamata della Virtus Eirene mi ha fatto gran piacere – ha ribadito Diamanti – so che qui si fa basket in modo serio, c’è una società organizzata, una squadra di qualità. Ci sono certamente tre squadre più attrezzate di noi, che sono Schio, Bologna e Venezia, poi ci siamo noi, ma è chiaro che poi tutto passa dal campo e da quello che saremo bravi a fare. A Lucca (nella stagione 2016-2017, ndr) d’altra parte nessuno credeva che avremmo vinto lo scudetto e invece ci siamo riusciti con un budget che era un sesto rispetto a quello di altre formazioni più blasonate”.

Diamanti “Vorrei una squadra che vince”

Il tecnico della Virtus Eirene Ragusa parla poi del tipo di formazione che si vedrà in campo. E su questo è molto pragmatico e va dritto al punto in virtù del fatto che la formazione si presenta con diverse novità rispetto alla stagione scorsa chiusa in semifinale scudetto.

“Ci siamo trovati a modificare l’organico perché chi ha lasciato ha deciso di farlo. Non sono state scelte mie o della società – ha sottolineato il tecnico – ma delle atlete che hanno scelto un’altra opzione. Ci siamo trovati a dover modificare l’organico. E a quel punto abbiamo dovuto trovare delle giocatrici che potessero incarnare il mio modo di incarnare la pallacanestro. Un gioco aggressivo, dinamico dove la difesa è una cosa che mi piace. Poi vorremmo tutti la squadra che corre, che fa canestro e dà spettacolo. Mi accontento di dire che vorrei una squadra che vince. Il resto deve servire per arrivare alla vittoria e cercheremo tutte le strade per far questo”.

Primo allenamento alle 19 con diverse ragazze delle giovanili

Alle 19 il primo allenamento al quale sono presenti le tre senior Consolini, Dotto e Attura insieme alle ragazze delle giovanili. Al gruppo si uniranno tutte le altre nei prossimi giorni. Non ci sarà Spinelli che nei giorni scorsi si è infortunata nuovamente al legamento crociato del ginocchio. Una grave mancanza per la Virtus Eirene Ragusa

Queste le parole dell’allenatore: “E’ stata una situazione che ha scombussolato le nostre idee. La ragazza veniva dall’infortunio dello scorso anno e volevamo conoscerla meglio, valutandola sul campo. Avevamo pensato di fare una squadra con 9 senior e più inserire alcune ragazze delle giovanili per valutare una continuità del lavoro del settore giovanile ed una vetrina della prima squadra. Il mercato del basket femminile ha il suo clou quando il campionato è ancora incorso. Questo infortunio è arrivato nel momento peggiore. A questo punto l’idea nostra è quella di partire così anche perché dovremo valutare nel miglior modo possibile la nostra rosa delle senior, capire meglio il contesto e quindi eventualmente provare. Attualmente abbiamo deciso così”.