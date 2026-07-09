ROMA (ITALPRESS) – E’ morta a 75 anni la cantante Bonnie Tyler. L’annuncio è stato dato sui social dalla famiglia e dal team: “Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare che Bonnie è deceduta inaspettatamente la scorsa notte in ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura. A breve rilasceremo un’ulteriore dichiarazione ma per ora chiediamo privacy per affrontare questa tragedia”. Pseudonimo di Gaynor Hopkins, era nata a Swansea l’8 giugno 1951. Interprete di brani di grande successo come Total Eclipse of the Heart e It’s a Heartache, che da soli hanno venduto circa 12 milioni di copie, nella sua carriera ha pubblicato 20 album. Nel 2013, dopo quasi 40 anni di attività artistica, ha rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest con il brano Believe in Me.

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