PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Due satelliti ottici, Dongpo-13 e Dongpo-14, parte di un lancio di sei satelliti portato avanti da MinoSpace e Huantian Wisdom, mercoledì hanno trasmesso immagini di telerilevamento ad alta definizione appena un’ora e mezza dopo aver raggiunto l’orbita, stabilendo un nuovo record di velocità per le imprese satellitari private cinesi.

Il risultato supera il precedente primato di meno di due ore stabilito a maggio. La maggiore rapidità evidenzia la crescente reattività e la solidità tecnologica delle capacità commerciali cinesi nel campo del telerilevamento, ha dichiarato Chang Wujun, vice direttore generale del produttore di satelliti MinoSpace.

Sebbene la tecnologia supporti un’ampia gamma di applicazioni, dall’agricoltura e dalla silvicoltura alla risposta alle catastrofi e alla pianificazione urbana, la velocità di acquisizione delle immagini resta un parametro fondamentale del valore del servizio. I sistemi tradizionali impiegano spesso giorni dall’assegnazione dell’incarico alla consegna delle immagini. In situazioni di emergenza come inondazioni o frane, ogni ora risparmiata può fare la differenza nel processo decisionale.

Secondo Chang, l’azienda utilizza ora un sistema di elaborazione a bordo basata sull’intelligenza artificiale per identificare gli obiettivi, segnalare anomalie e stabilire le priorità nella trasmissione dei dati mentre i satelliti sono ancora in orbita. Ciò consente di aggirare il consueto ostacolo rappresentato dallo scaricamento e dall’elaborazione a terra di enormi quantità di dati grezzi, rendendo disponibili informazioni quasi in tempo reale per il monitoraggio delle catastrofi, la risposta alle emergenze e la sorveglianza dinamica.

(ITALPRESS).

-foto Xinhua-