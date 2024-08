PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Argento per l’Italia nel canottaggio con il 4 di coppia composto da Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi. Una medaglia che

bissa quella di Pechino 2008 e arriva in una gara a senso unico:

gli olandesi hanno effettuato un’immediata fuga, con l’Italia che

si è allontanata sempre di più. Bravi gli azzurri, secondi col

tempo di 5.44.40 a 2″4 dall’oro, a riprendersi la seconda

posizione nel rush finale. Il bronzo va alla Polonia (5.44.59). Una medaglia con dedica speciale:”Sono quattro anni che portiamo in giro questa bandiera tricolore, Filippo ha aspettato tre anni per poterla vedere sventolare, e questa medaglia è per lui e per la sua famiglia. Avevamo fatto una promessa e finalmente ci siamo riusciti” dice Luca Rambaldi che assieme ai compagni di squadra Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, commossi ed emozionati, ha dedicato l’argento olimpico nel 4 di coppia appena conquistato a Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio nel 2018, scomparso nel 2021 a 26 anni. “Non ho ancora capito bene cosa è successo, negli ultimi 1.500 abbiamo solo pensato a metterli dietro, e non ho ancora realizzato”, ha detto Panizza, riferendosi alla Polonia che ha conquistato il bronzo alle spalle degli azzurri. “Sono incredulo, ringrazio tutte le persone che sono venute. A Tokyo ho pianto di tristezza, adesso piangerò di gioia”, ha aggiunto Gentili. “Energia qui ne abbiamo da vendere, non posso fare altro che ringraziare i miei compagni di barca per questo splendido podio, questo è lavoro di squadra, un passo alla volta, e abbiamo resistito con i denti e con il cuore”, ha concluso Luca Chiumento.

– foto Canottaggio.org/Mimmo Perna –

(ITALPRESS)

Like this: Like Loading...