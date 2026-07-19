PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo il Ministero delle Risorse Idriche, a seguito delle recenti forti piogge e degli afflussi a monte, a oggi nove fiumi in sei regioni a livello provinciale in tutta la Cina registrano livelli di piena superiori alle soglie di allerta. Tra la mattina di ieri e quella di oggi, piogge intense o anche torrenziali hanno colpito alcune aree di Yunnan, Sichuan, Guizhou, Chongqing, Hunan, Hubei, Jiangxi, Anhui e Guangxi, con precipitazioni particolarmente intense registrate in alcune zone.A causa delle piogge e degli afflussi provenienti da monte, sette fiumi in cinque regioni di livello provinciale hanno registrato livelli di piena superiori ai livelli di allerta, con il superamento massimo della soglia pari a 0,75 metri. Anche due fiumi nello Xinjiang hanno registrato portate leggermente superiori alle soglie di allerta.Il ministero ha mantenuto una risposta di emergenza di livello III per il controllo delle inondazioni nel Liaoning e nel Jilin, e una risposta di livello IV per Guangdong, Guangxi, Heilongjiang, Sichuan, Shandong, Hubei, Hunan, Chongqing e Guizhou.La Cina dispone di un sistema di risposta di emergenza per il controllo delle inondazioni articolato su quattro livelli, di cui il livello I è il più grave.

– foto Xinhua –

(ITALPRESS).