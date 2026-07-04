LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale a Wimbledon 2026. Il tennista romano, testa di serie numero 9 dello Slam sull’erba, batte ai sedicesimi in rimonta al quinto set il russo Karen Khachanov e si guadagna un posto nella seconda settimana degli Championships. 0-6 7-6 (4) 6-7 (5) 6-2 6-2, in quattro ore di gioco, il punteggio in favore dell’azzurro, decimo della classifica Atp, che affronterà agli ottavi Alex De Minaur. L’australiano, testa di serie numero 5 del tabellone londinese, ha sconfitto in tre set lo statunitense Zachary Svajda con lo score di 6-2 5-7 6-2 6-4. “Oggi ho dato davvero tutto in campo – il commento a caldo di Cobolli – Ora mi servirà del tempo per recuperare e poi potrò celebrare questa fantastica vittoria. A fine primo set ho chiesto il medical timeout per un problema allo stomaco, poi mi sono sentito meglio. L’esultanza? Era una scommessa con il mio team. E’ come quella che fanno i giocatori del Brasile quando segnano durante i Mondiali di calcio”, ha aggiunto il capitolino.

– foto Ipa Agency –

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