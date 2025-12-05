ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato, nella sede di UnitelmaSapienza a Roma, il corso di laurea magistrale interateneo con Sapienza Università di Roma, in Fashion Theory and Practices. Attivo dall’anno accademico 2025/2026, il corso di studi rappresenta l’ideale e potenziale completamento del corso di laurea triennale in Scienze della moda e del costume. Le attività didattiche sono gestite in modalità ibrida, in presenza e online, solo il primo semestre del primo anno è erogato esclusivamente a distanza. Tutti i corsi e le attività didattiche si svolgono interamente in lingua inglese e sono rivolte ad un’utenza internazionale.Nel corso della presentazione, aperta da un videomessaggio della Rettrice di Sapienza Università di Roma, è intervenuto anche lo stilista palestinese Jamal Taslaq, con una relazione dal titolo “Where The West Meets The East and Tradition Embraces Innovation”, assieme a Francesco Annunziata, CEO di JT Lifestyle and WorldcApp.“Questo corso è interessante per l’interazione con la Sapienza – il commento di Bruno Botta, Rettore di UnitelmaSapienza -. E’ un corso internazionale in modalità mista. La ragione è quella di provare a raggiungere tutti, in particolare ragazze e ragazzi che vengono da paesi lontani, che possono avere qualche difficoltà, soprattutto in un’epoca come questa. Uno degli scopi dell’università è quello di mettere in condizione tutti di poter crescere sotto tutti i punti di vista”.“Il corso di Fashion Theory and Practices è un progetto formativo che parte da un preesistente corso della Sapienza, che grazie si è innovato sia nella modalità didattica grazie alla modalità ibrida e alla collaborazione con UnitelmaSapienza, sia in termini culturali – le parole di Romana Andò, Presidente del corso -. Il sistema moda è in continua trasformazione, e l’obiettivo di questo corso è di rispondere a queste sfide”.“Voglio portare la mia esperienza agli studenti – ha detto lo stilista Jamal Taslaq -. Vengo dalla Palestina, e ho realizzato il mio sogno grazie all’Italia e al Made in Italy. Il mio messaggio è quello di far capire che bisogna mantenere le proprie tradizioni, sviluppando un filo conduttore tra l’oriente e l’occidente. L’identità è importante, e si trasmette nello stile e nel carattere quando qualcuno crea una collezione”.“Abbiamo annunciato due progetti ai quali lavoreremo l’anno prossimo – il commento di Francesco Annunziata – CEO di JT Lifestyle and WorldcApp -. Da una parte un concept nuovo chiamato Eternal Couture, dall’altra un progetto più tecnologico che serve a consegnare all’uomo e alla donna contemporanei l’abito perfetto”.

