MILANO (ITALPRESS) – Le nuove carrozze panoramiche della Fondazione FS Italiane (Gruppo FS) debuttano sulla ferrovia Palazzolo sull’Oglio-Paratico Sarnico, che quest’anno celebra i suoi 150 anni, segnando un’ulteriore evoluzione del turismo ferroviario in Italia. Il servizio prenderà ufficialmente il via sabato 27 giugno, e proseguirà ogni sabato fino al prossimo 29 agosto, con otto treni programmati, quattro in una direzione e altrettanti nell’altra. Il progetto e il programma dei treni è stato illustrato questa mattina in una conferenza stampa alla stazione Milano Centrale dall’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, che ha sostenuto il progetto, Franco Lucente, dall’Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Claudia Terzi e dal Direttore Generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa.Le nuove carrozze rappresentano un esempio concreto di sostenibilità e valorizzazione del patrimonio ferroviario. Il progetto nasce infatti dal riuso e dalla successiva trasformazione di tre carri pianali dismessi in vetture panoramiche completamente aperte, realizzate presso le Officine Grandi Riparazioni di Rimini attraverso un progetto sviluppato internamente al Gruppo FS, con il supporto delle migliori eccellenze ingegneristiche del settore ferroviario.“Oggi inauguriamo una nuova fase nel turismo ferroviario attraverso treni storici con le carrozze panoramiche, le prime mai costruite in Italia, che faranno la spola tra Palazzolo sull’Oglio e Paratico- Sarnico, percorrendo la ferrovia turistica del Lago d’Iseo. Un esempio concreto di riutilizzo di vecchi carri merci dismessi e riportati a nuova vita come carrozze completamente scoperte – ha detto Cantamessa -. Uno sforzo tecnico importante che ci ha permesso di introdurre anche in Italia, come nel Nord Europa, un modello di trasporto slow mai sperimentato e in grado di valorizzare pienamente il territorio. La Franciacorta e il Sebino si candidano oggi a punto di riferimento del turismo ferroviario nazionale. Ringrazio Regione Lombardia per aver reso possibile la fase di avvio di questa iniziativa che permette di vivere il treno come mai accaduto prima”.Le carrozze panoramiche offrono ai turisti un’esperienza immersiva e realmente slow, consentendo loro di ammirare senza barriere il paesaggio attraversato. Un viaggio lento e suggestivo tra i vigneti della Franciacorta, il fiume Oglio e le sponde del Lago d’Iseo, pensato per valorizzare il territorio e promuovere una nuova modalità di fruizione del patrimonio ferroviario e turistico. Il costo del biglietto per vivere questa nuovaesperienza è di 15 euro A/R. Sarà possibile raggiungere la stazione di Palazzolo sull’Oglio con i treni regionali di Trenord, partner di Fondazione FS Italiane in questa iniziativa.

– foto ufficio stampa Ferrovie dello Stato –

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