ROMA (ITALPRESS) – “Rafforzare le imprese del terziario, renderle più forti e dinamiche, tanto maggiore sarà il reddito dei cittadini tanto maggiore sarà impatto sull’econmia, in questi anni abbiamo lavorato sul potere di acquisto dei cittadini, con la riduzione delle tasse, siamo partiti dai redditi più bassi, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più, il taglio delle tasse è uno degli obiettivi del governo, altri vogliano tassare il patrimonio, noi lavoriamo affinchè gli italiani possano averlo un patrimonio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea generale di Confcommercio.“Proviamo a rappropriarci di quello che siamo, della nostra tradizione e della nostra storia trasferendole nelle città, nei borghi. Immaginiamo insieme un nuovo modello di sviluppo urbano che sappia mettere al centro le persone”, ha detto il premier.“Sono 10 anni che un presidente del Consiglio dei ministri non partecipa ad un’assemblea di Confcommercio, sono qui anche per dirvi grazie per il vostro lavoro, la vostra disponibilità, la collaborazione che avete assicurato nei molti tavoli di confronto è stato estremamente prezioso – ha sottolineato Meloni -. Confcommercio c’è e c’è sempre stata. Voi siete una forza di popolo che nasce dal basso, che ogni giorno costruisce ricchezza, la vostra presenza capillare sul territorio rappresenta l’ossatura dell’ecomonia di vicinato. Difendere il commercio di vicinato significa difendere relazioni e qualità della vita”.“Il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, senza regole non c’è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c’è crescita – ha detto ancora il premier -. Dall’altra parte, questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco a chi si rimbocca le maniche una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane”.

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