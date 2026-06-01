FIRENZE (ITALPRESS) –“è stata una delle emozioni più belle della mia vita, un qualcosa che rimane per sempre. Cosa è successo contro la Bosnia?ricordo le facce distrutte ma ora dobbiamo ripartire perchè siamo una delle squadre più forti del mondo, e non ho dubbi che lo faremo”.è fra i pochi “reduci” delloma è al contempo uno dei volti nuovi che rappresenta il futuro dell’Italia, a partire dalle due amichevoli conche gli azzurri stanno preparando a

“Siamo un grandissimo gruppo, facciamo gruppo anche fuori dal campo, stiamo benissimo insieme. Abbiamo tutti voglia di fare bene e poi abbiamo un mister che ci fa andare forti ogni giorno”, racconta Palestra, che dopo la trafila nell’Atalanta Under 23 in C (“è stata un’esperienza fondamentale, ci sono passato per un anno e mi ha aiutato tantissimo. Capisci cos’è un campionato professionistico”), è esploso in serie A con la maglia del Cagliari.

“Mi porterò nel cuore tutta la vita l’anno in Sardegna, sono stato accolto benissimo fin dal primo giorno. Sapevo che avrei potuto fare bene, ma un conto è immaginarlo, un altro è poi verificarlo per davvero. L’ultima partita contro il Milan? Abbiamo fatto la nostra gara, a prescindere da cosa si giocano gli avversari noi pensiamo sempre a cercare di vincere e siamo contenti di aver concluso bene”.

Di proprietà dell’Atalanta, Palestra potrebbe essere uno dei nomi caldi del prossimo mercato, col suo nome accostato a più riprese all’Inter. “Se mi sento pronto per una big? Mi sono sempre sentito pronto, mi sento pronto a tutto. Quest’anno, il mio primo da titolare in serie A, mi ha dato fiducia. Ma al mio futuro per ora non penso, sono concentrato sulle prossime due partite qui in Nazionale, dobbiamo fare bene anche per il ranking. Poi andrò in vacanza, ci sarà tempo per pensare al futuro. L’unica cosa che ho in testa è cercare di fare benissimo e migliorare sotto tutti i punti di vista”.



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