ROMA (ITALPRESS) – Sorteggiato a Piazza del Popolo il tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2026. Quattro le teste di serie italiane. Jannik Sinner, numero uno del ranking mondiale, ha un possibile terzo turno con Jakub Mensik. Poi, guardando alle teste di serie, ha nel suo ottavo Arthur Fils, nel quarto Ben Shelton e una possibile semifinale con Felix Auger-Aliassime. Lorenzo Musetti, n.10 Atp, potrebbe incrociare agli ottavi Jiri Lehecka e nei quarti Novak Djokovic. Flavio Cobolli, 13esimo del mondo, è inserito nell’ottavo di Medvedev e nel quarto di Auger-Aliassime mentre Luciano Darderi, n.20 Atp e nell’ottavo di Zverev, è avviato verso un terzo turno con Paul. Questi gli abbinamenti degli azzurri: Jannik Sinner bye al primo turno, al secondo contro il vincente tra Sebastian Ofner (Aut) e Alex Michelsen (Usa); Matteo Berrettini-Alexei Popyrin (Aus); Lorenzo Sonego-Ignacio Buse (Per); Luca Nardi-qualificato; Francesco Maestrelli-Roberto Bautista Agut (Esp); Flavio Cobolli bye al primo turno, al secondo contro il vincente di Zizou Bergs (Bel)-Terence Atmane (Fra); Mattia Bellucci-Roman Andres Burruchaga (Arg); Gianluca Cadenasso-Thiago Agustin Tirante (Arg); Lorenzo Musetti bye al primo turno, al secondo contro un qualificato o Giovanni Mpetshi Perricard (Fra); Matteo Arnaldi-Jaume Munar (Esp); Luciano Darderi bye al primo turno, al secondo contro Hubert Hurkacz (Pol) o Yannick Hanfmann (Ger); Federico Cinà-Alexander Blockx (Bel). Nel tabellone femminile Jasmine Paolini, n.8 del ranking Wta e 9 del tabellone, inizierà direttamente dal secondo turno la sua difesa del titolo, sfidando la vincente del match tra Jaqueline Cristian (Rou) e Beatriz Haddad Maia (Bra). Queste le prime avversarie delle altre italiane: Lucrezia Stefanini-Jelena Ostapenko (Lat); Nuria Brancaccio-qualificata; Lucia Bronzetti-McCarteney Kessler (Usa); Jennifer Ruggeri-Zeynep Sonmez (Tur); Martina Trevisan-Talia Gibson (Aus); Elisabetta Cocciaretto-qualificata; Lisa Pigato-Tyra Grant.

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