WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito “ottimo” il suo rapporto con l’omologo cinese Xi Jinping. Parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, il capo della Casa Bianca si è così espresso in vista del suo viaggio a Pechino, programmato per il 14 e 15 maggio.
Trump ha infine toccato il tema della vendita di armi a Taiwan, precisando che ne discuterà con Xi Jinping: “Ne parlerò con il presidente Xi. Il presidente vorrebbe che non lo facessimo”, ha sottolineato Trump.
“Ho un grande rispetto per lui, spero che lui abbia un grande rispetto per me”, ha dichiarato Trump. Il presidente Usa ha poi sottolineato che Stati Uniti e Cina “fanno ottimi affari” insieme, a differenza degli anni precedenti, dove, sotto altre amministrazioni presidenziali, “per anni ci hanno sfruttato”.
Trump ha infine toccato il tema della vendita di armi a Taiwan, precisando che ne discuterà con Xi Jinping: “Ne parlerò con il presidente Xi. Il presidente vorrebbe che non lo facessimo”, ha sottolineato Trump.
(ITALPRESS).
– Foto Ipa agency –
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