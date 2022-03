Le indagini dei carabinieri

Costruzione in luoghi a vincolo sismico e percettori reddito di cittadinanza. I Carabinieri della Stazione di Misiliscemi (TP) hanno denunciato due persone.

In particolare i carabinieri hanno eseguito un mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati in ambito edile con il supporto di personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Trapani. A conclusione dell’attività 2 persone sono state deferite poichè, secondo quanto emerso, un 45enne del posto avrebbe dato in subaffitto ad una 33enne residente in Erice, un terreno agricolo di circa 2700 mq sito nella frazione Rilievo, in assenza di un contratto registrato.

Costruzioni abusive nel terreno vincolato

La donna avrebbe realizzato su tale terreno alcuni manufatti abusivi, ovvero un prefabbricato con veranda, tre piattaforme in calcestruzzo e una recinzione in muratura e rete metallica con cancello in ferro, il tutto in assenza di autorizzazione edilizia in zona sottoposta a vincolo sismico.

L’uomo indebito percettore del Reddito

Nello stesso contesto operativo, è risultato che l’uomo, al fine di continuare a ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, di cui era percettore, avrebbe omesso di comunicare le variazioni di reddito provenienti dalla stipula del preliminare di acquisto del citato terreno con l’attuale proprietaria. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.