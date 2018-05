L'episodio risale al 2013

Antonino Giacalone, 55 anni, brigadiere dei carabinieri nel 2013 in servizio al Norm di Mazara del Vallo (Tp), è sotto processo, per favoreggiamento personale, davanti il Tribunale di Marsala, insieme a tre romeni accusati di rapina e lesioni ai danni di una coppia mazarese.

Il sottufficiale dell’Arma, all’indomani di una violenta rapina commessa il 25 gennaio 2013 all’interno di un’abitazione di Mazara, stando a quanto accertato, alla richiesta del suo comandante di riferire se su un suo terreno, o nella sua disponibilità, c’erano dei romeni, avrebbe prima negato la circostanza e poi detto che in ogni caso non era in grado di rintracciarli. In tal modo, secondo l’accusa, avrebbe aiutato i tre presunti rapinatori ad eludere le indagini.

A commettere la rapina sarebbero stati Costantin e Pavel Dogariu, rispettivamente di 36 e 26 anni, che con volto coperto da passamontagna fecero irruzione nell’abitazione di Attilio Cardinale, 60 anni, e Antonina Asaro, di 58, sfondando una porta-finestra.

Mentre Ionut Dogariu, di 27 anni, avrebbe atteso fuori, le due vittime furono picchiate riportando lesioni giudicate guaribili in 20 e 10 giorni. Con la violenza i malviventi si impossessarono di un borsello contenente documenti personali, denaro, carte di credito e una telecamera.