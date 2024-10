Ha smesso di battere il cuore di Fausto Teri, 48 anni di Marsala. E’ in lutto la comunità marsalese per la prematura morte del concittadino scomparso dopo un drammatico incidente stradale avvenuto il 7 settembre scorso. Fausto, noto per la sua passione musicale e il suo spirito gentile, ha combattuto per oltre 50 giorni contro le conseguenze di un tamponamento provocato da un’auto pirata, il cui conducente è ancora sconosciuto.

La dinamica

Mentre viaggiava sul suo scooter per il lungomare di Marsala con a bordo il figlio minorenne, Fausto è stato violentemente colpito da un Jeep bianca. Il conducente, anziché fermarsi per prestare soccorso è fuggito. Il figlio minorenne è rimasto illeso mentre il padre ha subito lesioni così gravi da richiedere un ricovero in coma presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Due settimane dopo l’incidente, il fratello di Fausto ha lanciato un appello alla comunità e ai media, chiedendo aiuto per identificare il responsabile. La famiglia ha vissuto giorno di angoscia ma purtroppo le condizioni del 48enne sono peggiorate fino al tragico epilogo.

Chi era Fausto Teri

Fausto Teri era un musicista conosciuto nella comunità cittadina. Ha suonato come batterista in varie formazioni rock sin dagli anni ’90. La sua scomparsa ha suscitato una valanga di messaggi di cordoglio sui social media, dove amici e conoscenti lo ricordano come una persona gentile e sempre sorridente.

Il nove settembre scorso anche la moglie di Fausto, Tamara, ha rivolto un appello alla community social affinché venisse identificato il pirata della strada: “Buongiorno, se qualcuno ha assistito alla dinamica del sinistro in data 07/09/2024 (sabato) ore 19.30 circa, in piazza Piemonte lombardo intersezione Via Mario Nuccio, dove ha visto coinvolto mio marito e mio figlio con la moto. Vi prego di contattarci. Qualunque informazione potrà essere utile”.

Il cordoglio

La famiglia Teri continua a cercare giustizia per Fausto. In tanti hanno voluto rivolgere un pensiero all’amico: “Non potevo alzarmi con notizia peggiore stamattina….Appena ho aperto Facebook mi è apparso la brutta notizia…Caro Fausto non credevo che finisse così….Noi tutti speravamo che un giorno ti saresti svegliato dal lungo sonno che ti aveva portato in un letto dell’ospedale…Ogni giorno avevo sempre il pensiero di leggere le notizie del bollettino medico che metteva tuo fratello Paolo ma oggi questa notizia mi ha dato tanta tristezza…Ma ti voglio ricordare per com’eri una persona gentile, buona sempre col sorriso…Abbiamo passato l’infanzia insieme dato che abitavamo vicini ed insieme con tutti gli altri amici andavamo a giocare al fosso che conoscevamo bene e’ passavamo le giornate a giocare e scherzare. Ne combinavamo anche ragazzate ma sempre con tanta gioia….Che dirti caro Fausto che la tua andata in cielo sia lieve e’ che possa risposare in pace anche se rimane sempre la rabbia che non doveva andare così…Ti ho sempre apprezzato e’ voluto bene per la persona che eri…” – ha scritto un amico -.

Poi ancora: “Una notizia che mai mai mai avrei voluto sentire. Sono profondamente addolorato. Poi improvvisamente si riavvolge il nastro agli anni di musica, amicizia e spensieratezza condivisi insieme, in quel tempo che sembrava indefinito, mai sprecato ma prezioso. Addio Fausto, addio amico mio” – ha scritto un altro -.

Like this: Like Loading...