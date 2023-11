In due diversi incidenti gli automobilisti sono fuggiti

Due auto pirata a Palermo hanno provocato altrettanti incidenti questa notte con tre feriti. Ad essere investiti due pedoni ed un motociclista a cui non è stato prestato soccorso. Ad essersi verificato un terzo incidente dove c’è stato anche un automobilista denunciato.

Le auto pirata

Una prima auto pirata è stata protagonista di un incidente in via Duca della Verdura. Il mezzo ha travolto una moto e un pedone che stavano attraversando in quel momento la strada. L’automobilista, dopo un primo momento, ha accelerato a tutto gas e si è dileguato non prestando soccorso. Una seconda auto pirata è stata invece indicata nell’incidente avvenuto in via Ernesto Basile, nei pressi della cittadella universitaria. In questo caso ad essere investito soltanto un pedone che ha riportato serie lesioni. L’ambulanza del 118 che lo ha soccorso lo ha trovato in stato confusionale. L’impatto con veicolo è stato molto violento. Anche qui chi era alla guida dell’auto ha preferito fuggire.

Terzo incidente con denunciato

Un terzo incidente si è verificato sempre a Palermo ed è finito con un altro ferito ed anche un denunciato. L’uomo alla guida di una delle due auto coinvolte è stato segnalato alla Procura per guida in stato di ebbrezza. E’ stato trovato con un tasso alcolemico superiore alla norma. In tutti casi ad intervenire l’infortunistica della polizia municipale di Palermo per i rilievi e le indagini.

Altro incidente nel ragusano

Incidente stradale sempre nella tarda serata di ieri via xx Settembre all’angolo via Ganti, a Vittoria nel ragusano. Carambola di auto e la ragazza conducente della Nissan, ferita lieve. Sul posto 118 di Vittoria, vigili.del fuoco e vigili urbani per i rilevi. Nei giorni scorsi altri due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale tra due vetture avvenuto all’incrocio tra via Libertà e viale Lazio a Palermo. Il più grave dei due un giovane di 26 anni trasportato in codice rosso all’ospedale di Villa Sofia e ricoverato al Trauma Center. Per estrarlo dalla macchina è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno affidato il ferito ai sanitari del 118. In codice giallo è stata trasportata una ragazza di 34 anni. Anche lei ricoverata all’ospedale di Villa Sofia.

