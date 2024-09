Sono stati celebrati i funerali dell’attore palermitano Maurizio Bologna, colto da infarto mentre si trovava al lavoro presso la sede Inps di Palermo. Aveva solo 58 anni. Nei giorni scorsi è stato dato l’ultimo saluto al Teatro Sant’Eugenio dove è stata allestita la camera ardente. Questa mattina nella chiesa Sant’Eugenio Papa, in piazza Europa sono stati celebrati i funerali. “Maurizio Bologna è stato un educatore .E’ stato uno che con la sua arte è stato capace di recuperare da dentro di noi tante cose. Sia nella sua arte che nelle sua capacità relazione – ha detto padre Matteo Ingrassia parroco di Marineo nel corso dell’omelia – Del resto l’arte se fatta bene ci permette di tornare a noi stessi di prendere coscienza dei valori alti che sono scritti dentro di noi. E questo ha fatto nella sua vita Maurizio”. Al funerale hanno preso parte tanti artisti siciliani che hanno voluto dare l’ultimo saluto al collega e al grande amico.

Il ricordo dei parenti

La presenza di volti noti del panorama culturale locale ha testimoniato l’affetto e la stima che circondava Maurizio. Un educatore e mentore per molti giovani artisti. Così oggi, nella chiesa Sant’Eugenio Papa, le parole del nipote hanno reso omaggio all’artista: “Maurizio è mio zio e seppur io abbia 46 anni credo di non averlo mai chiamato così. Maurizio era il fratello di mio padre, il mio primo migliore amico. Vivevamo nello stesso palazzo, quindi immaginate quanto tempo io abbia potuto passare con lui. Maurizio nelle riunioni di famiglia e nelle feste si faceva sempre aspettare, ci chiedevamo: Ma dov’è Maurizio? poi, arrivava con la sua energia; mio zio ci ha fatto ridere tanto – continua – adesso invece sta succedendo esattamente l’opposto. Ancora oggi mi domando, quando arriva Maurizio? dov’è Maurizio?”

Emozionante anche l’esibizione al tamburo del figlio di Bologna, Francesco, un tributo intenso accolto dagli applausi dei presenti.

L’intervento del duo comico I Sansoni in ricordo del loro “padre artistico”

Maurizio Bologna è scomparso all’improvviso lo scorso 20 settembre. Da quel giorno le luci del palcoscenico palermitano si sono spente, il mondo dello spettacolo siciliano è in lutto. In tanti parlano di lui e ricordano il suo essere stato genuino, artista, un buono. Anche il duo comico “I Sansoni”, in prima fila per dare l’ultimo saluto all’amico e collega Maurizio, ha voluto ricordare il 58enne: “Secondo noi Maurizio non avrebbe mai voluto vederci così – hanno detto – lo scorso mercoledì gli abbiamo fatto vedere il film che abbiamo girato e lui era estasiato – continuano – in questi giorni abbiamo sentito tanti aneddoti su Maurizio: quel che è certo è che non ci dimenticheremo mai di te e oggi qui c’è il sold out”.

