Un minore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Palermo per aver aggredito una turista britannica avvenuta a Mazara del Vallo.

L’episodio risale al 5 giugno quando venne segnalata alla polizia un’aggressione compiuta ai danni di una anziana turista britannica a villa Jolanda. Alcuni ragazzi avrebbero lanciato delle pietre verso un gruppo di turisti che passeggiavano con la loro guida all’interno della villa, all’altezza della Cattedrale. Una di queste pietre ha colpito alla gamba una signora ottantatreenne di nazionalità britannica, che, condotta immediatamente al pronto soccorso ha riportato 10 giorni di prognosi.

Gli investigatori dell’Ufficio Anticrimine hanno identificato il minore, visionando le telecamere e ascoltando i testimoni su quanto accaduto. Si tratta di un ragazzo di 15 anni, già gravato da precedenti di polizia e ospitato presso una comunità mazarese sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria per i minorenni.