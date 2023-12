È stato siglato un protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici a tutela dei sistemi informativi, tra la polizia di stato, con il Centro operativo sicurezza cibernetica della Polizia postale e delle comunicazioni della Sicilia Occidentale, e Airgest, società di gestione dell’aeroporto civile Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Presenti il dirigente del Centro, Marco Scarpa, e il presidente di Airgest, Salvatore Ombra.

Innalzare i livelli di sicurezza cibernetica

L’accordo è finalizzato all’innalzamento dei livelli di sicurezza cibernetica, condivisione e analisi di informazioni necessarie a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti informatici ai sistemi informativi dell’aeroporto e delle sue reti telematiche. Prevede un’intensa collaborazione tra il centro operativo di sicurezza cibernetica della Polizia postale e il team di sicurezza di Airgest per la gestione delle segnalazioni di emergenze relative a vulnerabilità dei sistemi e sviluppo di attività di comunicazione per fronteggiare le situazioni critiche.

La Polizia postale, l’articolazione specialistica della Polizia di Stato deputata alla prevenzione e contrasto del cybercrime, ha tra le proprie specifiche mission proprio la tutela delle infrastrutture critiche informatizzate ed opera a livello centrale con il Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche) e a livello territoriale con i Nuclei operativi per la sicurezza cibernetica, che ne replicano la struttura e con esso dialogano per l’analisi e la diffusione reticolare delle informazioni di sicurezza.

Ombra, “Bene ergere barriere affidandosi ad esperti”

“Per quanto pensiamo di fare il massimo per proteggere, tutti i giorni, il nostro aeroporto e mantenere alta la sicurezza – commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – ci sono delle minacce che arrivano dalla rete verso le quali è bene ergere alte barriere affidandosi a veri esperti. Per questo, ringraziamo la Polizia postale per aver coinvolto il Vincenzo Florio di Trapani Birgi, come primo aeroporto della Sicilia Occidentale, ad adottare le procedure per innalzare i livelli di sicurezza cibernetica contro gli attacchi informatici”.

Scarpa, “Accordo per prevenire e contrastare attacchi”

“L’accordo – afferma Marco Scarpa – ha lo scopo di porre in essere tutte le iniziative atte prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti informatici e di salvaguardare la prestazione di servizi essenziali alla collettività, come quello del trasporto aereo. Creando forme di collaborazione tra i diversi enti ed un rapporto sinergico, fondato su un costante interscambio informativo e sull’elaborazione di strategie per fronteggiare situazioni di crisi nell’eventualità di un attacco, è possibile incrementare il livello di difesa da possibili eventi di sicurezza cibernetica”.