Ad Alcamo un 33enne ha cercato anche di sfasciare l’esercizio

Con le accuse di danneggiamento aggravato, violenza privata e percosse è stato denunciato un uomo ad Alcamo, nel Trapanese, per avere aggredito un negoziante. La vittima per evitare di continuare ad essere picchiata ha dovuto necessariamente barricarsi all’interno del proprio negozio in via Monte Bonifato. L’aggressore però ha continuato a presidiare l’ingresso dell’attività commerciale che ha anche tentato di danneggiare. La polizia è dovuta intervenire per fermare la furia dell’uomo, portato in commissariato e segnalato in Procura.

Futili motivi

Il dissidio tra i due pare sia nato per futili motivi. Tutto ruoterebbe attorno ad un immobile probabilmente utilizzato dall’aggressore in modo improprio, addirittura sembra occupato abusivamente. Tra i due è cominciata una discussione ma da qui a passare alle mani è stato un attimo. Il 33enne, evidentemente imbufalito da quel che gli era stato detto, ha prima aggredito fisicamente il negoziante che per sfuggire alla violenza ha deciso di chiudersi all’interno del negozio.

Panchina contro vetrata

La vittima probabilmente si era convinta che forse qui sarebbe finito tutto, ed invece il 33enne ha continuato a presidiare l’ingresso del negozio. Ha farfugliato qualcosa in dialetto, probabilmente minacciando il commerciante che non l’avrebbe fatta franca. Ad un certo punto ha deciso di prendere una panchina in fero e legno che si trovava in strada ed ha cominciato a lanciarla contro la vetrata d’ingresso del negozio. Sono stati attimi davvero concitati che fortunatamente sono stati interrotti appena in tempo dai poliziotti.

Accompagnato in commissariato

Anzitutto gli agenti hanno subito fermato il 33enne che alla vista degli uomini in divisa ha cominciato a calmarsi, nonostante fosse sempre in evidente stato di agitazione. Ha cercato di far valere le sue ragioni ma i poliziotti, come è ovvio che fosse, lo hanno identificato e accompagnato in commissariato. Per l’aggressore non poteva che finire con una denuncia alla Procura anche perché, da successivi accertamenti, è emerso che avesse anche messo le mani addosso al negoziante.