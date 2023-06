Colpito da un anziano, visto da diversi testimoni

Aggressione ad un bambino di 8 anni con calci e pugni ripetuti in testa. Tragedia sfiorata nel centro storico di Alcamo dove si è consumata una violenta aggressione. L’uomo che ha colpito il piccolo, un anziano stando alle prime testimonianze, potrebbe avere le ore contate. La polizia del locale commissariato si è messa sulle sue tracce dopo aver avuto una segnalazione del grave episodio, avvenuto martedì pomeriggio scorso ma solo in queste ore la notizia è trapelata.

In piazza Ciullo

L’aggressione si è consumata nei pressi di piazza Ciullo, quindi nel cuore pulsante della cittadina a pochi passi dalla sede centrale del municipio. Pare che a scatenare la furia dell’anziano, che abiterebbe in zona, sia stata dettata dal fatto di essere stato preso in giro dal bambino. Qualche battuta non gradita dall’anziano che è andato su tutte le furie, è uscito di casa e ha cominciato a scaricare sul bambino una serie di pugni infinita. Alla fine il piccolo è riuscito in qualche modo, seppur dolorante, a divincolarsi. Per lui fortunatamente solo qualche ecchimosi e graffio ma ha rischiato davvero molto dal momento che diversi testimoni hanno visto l’anziano colpire alla testa ripetutamente. Gli agenti si sono messi subito al lavoro ed avrebbero già degli importanti indizi sul presunto aggressore.

Anche a Palermo aggressioni e paura

Nell’agosto dello scorso anno si verificò un’aggressione a bambini anche a Palermo. nella centralissima via Lincoln. In quel caso, fortunatamente, i piccoli riuscirono ad evitare di essere colpiti per la loro prontezza di riflessi. Protagonista un uomo andato in escandescenze seminando il panico tra la gente con una grossa tavola di legno chiodata. Ha finito per aggredire persino alcuni poliziotti che nel frattempo era intervenuti e danneggiato la loro pattuglia. Da tempo si dibatte a Palermo per le frequenti aggressioni che si sono registrati anche a minorenni ad opera di coetanei, le cosiddette baby gang. Diverse le operazioni delle forze dell’ordine che hanno fatto luce sui responsabili.

