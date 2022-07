In questi giorni la chiusura ad Alcamo anche di uno storico bar

Sempre più desolato il centro storico di Alcamo, con particolare riferimento all’isola pedonale di corso VI Aprile. Continuano a chiudere in serie le attività commerciali, oramai ne sono rimaste aperte appena una manciata. Una debacle continua che ha portato progressivamente a vedere abbassare le saracinesche di tantissimi negozi, anche insegne storiche.

L’ultima dolorosa chiusura

A rinfolocare le polemiche, in realtà mai sopite attorno alla scelta di realizzare quest’isola pedonale, è stata la notizia in questi giorni della chiusura dello storico bar Napoleon. E’ stato un luogo di ritrovo per l’intera città, soprattutto per la politica dal momento che la sede centrale del municipio è a un tiro di schioppo. Da queste parti hanno fatto il loro ingresso sindaci, assessori, senatori e deputati.

Le polemiche

In modo tutt’altro che velato l’ex sindaco della città, Giacomo Scala, oggi rappresentante di spicco del movimento politico Centrali per la Sicilia, ha polemizzato con il palazzo di città. “Oggi finisce la secolare vitalità intrinseca del ‘cassaru strittu’ alcamese – sostiene -. Saranno bui e tristi i 100 metri della ‘passiata alcamese’. Esprimo dal profondo del mio cuore la mia vicinanza ai titolari prima che ad essi il mio affettuoso pensiero va al personale. Avevamo sognato una Alcamo capitale del turismo d’élite della Sicilia occidentale, avevamo poste tutte le basi, oggi solo macerie, deserto e…munnizza”.

La presa di posizione del consiglio comunale

Un “piano strategico di rilancio” del centro storico per rivitalizzare l’area chiusa al traffico veicolare nel corso VI Aprile. E’ stato il consiglio comunale proprio nei giorni scorsi a chiedere a gran voce un intervento del governo cittadino che sia organico, vale a dire che comprenda una serie di interventi in grado di rilanciare una suggestiva area del cuore cittadino che negli ultimi anni ha subito una regressione in termini di vitalità. Proposti incentivi per attrarre negozi e una serie di attività che riescano a rilanciare questo tratto di centro storico.