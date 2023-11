L’uomo chiedeva passaggi ma voleva solo rubare

La polizia arresta ad Alcamo, nel Trapanese un borseggiatore seriale con precedenti. L’uomo faceva l’autostoppista e prendeva di mira gli anziani. Con la scusa di non essere in grado di camminare rubava borselli e altri oggetti di valore alle ignare vittime.

L’immediata segnalazione

Ad Alcamo un molto ben conosciuto pregiudicato alcamese si è reso responsabile di alcuni episodi di furti con destrezza. Prendeva di mira come vittime gli automobilisti a cui chiedeva un passaggio. L’uomo, approfittando della generosità dei conducenti che loro malgrado abboccavano alla richiesta di autostop, una volta salito a bordo delle autovetture riusciva a rubare oggetti personali custoditi a bordo. Proprio l’ultimo automobilista, però, dopo avere fatto scendere l’autostoppista si accorgeva della mancanza del proprio borsello. Per questo segnalava il furto ad un equipaggio della volante del commissariato di Alcamo che aveva casualmente incrociato in quel momento.

La vittima si accorge del furto

Grazie al tempestivo intervento degli agenti si riusciva a rintracciare il ladro che era ancora a poca distanza dal luogo del furto che aveva appena commesso. Ed è stato beccato mentre ancora rovistava all’interno del borsello che aveva appena portato via all’anziana vittima. Vano è stato il tentativo di fuga da parte del malvivente che veniva subito bloccato e arrestato in flagranza del reato di furto. Il borsello e tutto ciò che era contenuto al suo interno è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Gli ulteriori sviluppi investigativi

Ma è stata anche sviluppata un’ulteriore attività dagli agenti del commissariato che hanno anche effettuato un controllo delle immagini di un impianto di videosorveglianza. La stessa vittima ha poi confermato che l’uomo fermato dalla polizia era l’autostoppista che aveva rubato il suo borsello. Proprio per questo al ladro seriale veniva contestato un altro simile furto commesso qualche giorno prima ai danni di un’anziana donna alcamese. Alla donna aveva chiesto, con la scusa di non poter deambulare, un passaggio in auto. Dopo aver posto in essere lo stesso “modus operandi”, il pregiudicato nello scendere dall’auto portava con sé il portafogli della signora rubando 135 euro. Dopo la convalida dell’arresto, il tribunale di Trapani disponeva per il ladro la misura cautelare dell’obbligo di dimora ad Alcamo con l’obbligo di permanenza domiciliare serale e notturna.

