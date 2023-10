Era già ai domiciliari, il Gip lo ha spedito dietro le sbarre

Droga, tanti soldi in contanti e persino un documento rubato, è quello che i carabinieri hanno trovato in possesso di un pregiudicato nel Trapanese. Per lui sono scattate le manette, il Gip del tribunale di Trapani lo ha spedito in carcere.

Già ai domiciliari

Ad operare i carabinieri della stazione di Trapani. L’accusa per il 35enne è di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ricettazione. Ad aggravare la posizione dell’uomo anche il fatto che fosse già agli arresti domiciliari per altri reati.

I controlli

La scoperta è stata fatta dai militari dell’Arma a seguito di un controllo. L’uomo sarebbe stato sorpreso a detenere diverse dosi di crack, eroina e hashish. Nella sua disponibilità anche un documento di identità oggetto di furto e oltre 6 mila euro in contanti. I soldi sono ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio. A seguito della convalida dell’arresto, il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 35enne.

L’arresto ad Alcamo di un altro pregiudicato

Sempre nel Trapanese nelle scorse settimane incastrato un altro pregiudicato. Aveva riempito casa di nascondigli della droga, con l’obiettivo di rendere vita difficile in caso di controlli delle forze dell’ordine. Perché sapeva, considerando i suoi precedenti, che aveva i loro occhi addosso. Ma è andata male ad un 61enne di Alcamo, incastrato dai cinofili che sono riusciti a rintracciare tutti i luoghi utilizzati dal presunto pusher. Nell’ambito di un’operazione antidroga l’uomo è finito di nuovo in manette per detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Nel Nisseno altro caso

Storie di droga anche nel Nisseno dove come nascondiglio per la droga è stata persino usata la cassetta di scarico del bagno. In questo modo un 32enne della provincia di Caltanissetta sperava di poter sfuggire ad eventuali blitz delle forze dell’ordine nella sua abitazione. Sapeva infatti che per i suoi precedenti era tenuto sott’occhio. Ma l’uomo non è riuscito a sfuggire all’occhio attento dei carabinieri che hanno scoperto tutto. Il 32enne arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

