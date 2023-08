Di nuovo nei guai un presunto pusher 61enne

Aveva riempito casa di nascondigli della droga, con l’obiettivo di rendere vita difficile in caso di controlli delle forze dell’ordine. Perché sapeva, considerando i suoi precedenti, che aveva i loro occhi addosso. Ma è andata male ad un 61enne di Alcamo, nel Trapanese, incastrato dai cinofili che sono riusciti a rintracciare tutti i luoghi utilizzati dal presunto pusher. Nell’ambito di un’operazione antidroga l’uomo è finito di nuovo in manette per detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Scattate una serie di perquisizioni

L’operazione è stata portata avanti nell’ambito di una predisposta attività di contrasto al traffico di stupefacenti. L’attività organizzata della sezione investigativa del commissariato di Alcamo che in questo contesto ha operato una serie di perquisizioni nei confronti di soggetti pregiudicati con l’ausilio di unità cinofile. Queste verifiche hanno consentito di procedere all’arresto nella flagranza di reato di un noto pregiudicato alcamese. E’ stato trovato in possesso di ben 107 grammi di marijuana che venivano trovati grazie all’apporto operativo fornito dall’unità cinofila.

La convalida dell’arresto e la decisione del Gip

Non a caso lo stupefacente veniva nascosto in diversi punti dell’abitazione per rendere difficoltoso il suo ritrovamento. Una buona parte della droga era già suddivisa in dosi pronta per essere smerciata. Alla luce della ricostruzione investigativa si è proceduto all’arresto in flagranza, in considerazione anche dei precedenti penali e di polizia dell’uomo. Il Gip del tribunale di Trapani ha anzitutto convalidato il provvedimento e disposto per il 61enne l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

Trovato altro stupefacente

La polizia ha trovato droga in questa sorta di ricognizione non soltanto in casa del 61enne. In un’altra perquisizione domiciliare effettuata a carico di un pregiudicato alcamese di 40 anni è saltato fuori ancora stupefacente. Ad essere trovato hashish in modestissima quantità. Proprio per questo veniva contestato il solo illecito amministrativo per la detenzione finalizzata al consumo personale.

