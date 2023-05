Messe a segno due distinte attività di controllo

Due arresti in altrettante operazioni antidroga nel Catanese, in manette due giovani trovati con numerose dosi di marijuana, hashish e cocaina. le accuse per entrambi sono di detenzione ai fini di spaccio. Incastrati un 19enne dalla polizia e un 22enne dai carabinieri.

L’appartamento sospetto

La prima operazione delle polizia è maturata nell’ambito delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti. Ad intervenire gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile. Sono stati loro ad eseguire una perquisizione all’interno di un appartamento che si trova nel quartiere Nesima e che era nella disponibilità dell’uomo.

Riscontri durante la perquisizione

Le attività di ricerca hanno dato un riscontro sulla scorta di alcune piste investigative che erano seguite. All’interno dell’abitazione i poliziotti hanno trovato tre buste sigillate in cellophane trasparente contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il peso complessivo lordo era pari a 119 grammi. Ma ad essere rinvenute anche 2 buste sigillate in cellophane trasparente contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 12 grammi. Infine individuata un’ulteriore busta sigillata in cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo crack per un peso complessivo di altri 19 grammi.

Soldi e attrezzatura per confezionare le dosi

Sempre all’interno dell’appartamento del giovane trovati del denaro contante e diversi oggetti utili al confezionamento in dosi della sostanza stupefacente. I poliziotti hanno trovato infatti un bilancino di precisione e buste in chellophane. In considerazione della diversa tipologia e del cospicuo quantitativo di stupefacente sequestrato il 19enne veniva arrestato.

Altro arresto dei carabinieri

Sempre a Catania altra operazione antidroga, questa volta dei carabinieri di Piazza Dante. Arrestato in flagranza un incensurato catanese di 22 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno incrociato il giovane per caso in via Vittorio Emanuele Orlando, notando che armeggiava su uno scooter. Soprattutto ha lasciato perplessi il modo in cui si guarda intorno. I militari hanno deciso quindi di fermarlo e perquisirlo e nella tasca del giubbotto hanno trovato un involucro contenente 20 dosi già confezionate di marijuana. Ma anche 6 bustine a loro volta contenenti 6 pietre di hashish. Per il ragazzi arrestato convalidato.

