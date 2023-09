Irruzione dei carabinieri in casa del 32enne

Nascondeva la droga dentro la cassetta di scarico del bagno. In questo modo un 32enne della provincia di Caltanissetta sperava di poter sfuggire ad eventuali blitz delle forze dell’ordine nella sua abitazione. Sapeva infatti che per i suoi precedenti era tenuto sott’occhio. Ma l’uomo non è riuscito a sfuggire all’occhio attento dei carabinieri che hanno scoperto tutto. Il 32enne arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Operazione mirata alla ricerca di stupefacenti

Ad operare i carabinieri del reparto territoriale di Gela insieme ai colleghi dello squadrone eliportato cacciatori Sicilia e del nucleo cinofili di Palermo. Ad essere stato svolto un servizio di controllo straordinario del territorio di Butera finalizzato alla ricerca sostanze stupefacenti. In particolare, i carabinieri durante la perquisizione operata nell’abitazione del giovane hanno rinvenuto 50 grammi di hashish, un bilancino per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga. Il tutto era stato nascosto all’interno della cassetta di scarico del bagno.

La decisione del tribunale

Sequestrati inoltre circa 200 euro nella disponibilità dell’uomo, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato ha avuto gli arresti domiciliari nella propria abitazione su disposizione dell’autorità giudiziaria. Il tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con obbligo di dimora.

Altra operazione nel Trapanese

In questi ore altra operazione antidroga da parte dei carabinieri che hanno scoperto un corriere della droga nel traghetto che collega Trapani a Pantelleria. Un giovane finisce in manette e con lui anche il fratello che in casa nascondeva dell’altro stupefacente. I due erano soci in affari ed insieme hanno finito per essere incastrati. In manette un 28enne e un 20enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo che i militari hanno sorpreso il più giovane con la droga hanno esteso la perquisizione nella sua abitazione. Qui è saltata fuori altra droga che è risultata quindi nella disponibilità anche del fratello maggiore.

