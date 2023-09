Lo stupefacente nascosto nel telaio della bici

I carabinieri scoprono un corriere della droga nel traghetto che collega Trapani a Pantelleria. Un giovane finisce in manette e con lui anche il fratello che in casa nascondeva dell’altro stupefacente. I due erano soci in affari ed insieme hanno finito per essere incastrati. In manette un 28enne e un 20enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo che i militari hanno sorpreso il più giovane con la droga hanno esteso la perquisizione nella sua abitazione. Qui è saltata fuori altra droga che è risultata quindi nella disponibilità anche del fratello maggiore.

I sospetti

L’intervento dei carabinieri della stazione di Pantelleria con l’ausilio di personale della guardia di finanza della locale tenenza. A coordinare l’indagine la Procura della Repubblica di Marsala. L’operazione è partita durante un servizio di controllo delle persone in arrivo sull’isola da un traghetto. Ad essere fermato e perquisito il più giovane dei due fratelli che, proveniente da Trapani, aveva al seguito una bicicletta elettrica. Un equipaggiamento che aveva finito per insospettire il personale deputato al controllo il quale si era accorto del tentativo di deviare il proprio tragitto nascondendosi fra la folla di turisti.

La droga nel telaio della bici

A conclusione dell’ispezione, venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro tre involucri di sostanza stupefacente con all’interno cocaina. Il loro peso complessivo era di circa 120 grammi. Lo stupefacente era stato ben nascosto all’interno della bici nel telaio sotto sella e sotto manubrio. Estesa la perquisizione all’abitazione veniva rinvenuta e sottoposta a sequestro altra sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di circa 50 grammi. Rinvenuta sostanza da taglio tipo magnesite nella disponibilità del fratello 28enne.

Le misure cautelari

Entrambi i giovani arrestati dai carabinieri. Provvedimento convalidato dall’autorità giudiziaria che ha stabilito per il 28enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per il 20enne gli arresti domiciliari.

Like this: Like Loading...