Il suo nervosismo l’ha tradita davanti ai carabinieri

In auto con un bel po’ di cocaina, utile per almeno un centinaio di dosi. Incastrata dai carabinieri nel Trapanese una donna di 44 anni di Marsala. Incappata in un posto di blocco dei carabinieri nel vicino territorio di Petrosino. Una volta fermata il suo nervosismo è stato abbastanza palese, tanto che i carabinieri hanno scoperto tutto. La donna arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Incappata ad un posto di blocco

Durante un posto di controllo, i carabinieri hanno intimato l’alt alla vettura dove viaggiava la 44enne, che è apparsa nervosa dal controllo dei militari. I carabinieri hanno deciso di perquisire il veicolo e la donna, capendo di non poter più sfuggire, ha consegnato spontaneamente un involucro di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso di oltre 50 grammi.

La perquisizione e la convalida dell’arresto

I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica del tribunale di Marsala, hanno pertanto deciso di estendere la perquisizione all’abitazione della presunta pusher. Qui è stata rinvenuta una cartuccia da sparo “300 Magnum Winchester”, detenuta illegalmente. L’arresto convalidato dal Gip del tribunale di Marsala che ha stabilito come misura l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la permanenza obbligatoria in casa nell’arco delle ore notturne.

Il nascondiglio nel vano fusibili

Di episodi di auto imbottite di droga se ne contano a bizzeffe in Sicilia. Di recente nel Catanese i carabinieri hanno arrestato un bracciante agricolo di Acate, 54 anni. Nascondeva all’interno del vano fusibili del cruscotto un involucro in cellophane trasparente contenente 105 grammi di cocaina. L’uomo venne intercettato dai militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Vittoria sulla Sp2, nei pressi della contrada Bonincontro a Vittoria. Venne bloccato e subito di manifestò il suo nervosismo, per cui gli investigatori hanno eseguito il controllo fino a scoprire il suo “tesoro”.

