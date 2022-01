L’uomo su tutte le furie denunciato dai carabinieri

Non gli pagano il ticket giornaliero e si impossessa di un computer del centro di accoglienza in cui è ospitato. Per questo motivo i carabinieri di Alcamo hanno denunciato uno straniero ospite in una struttura del territorio. L’accusa nei suoi confronti è di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone”. Il 35enne, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, lamentava il mancato pagamento giornaliero da parte della struttura del ticket riconosciuto a chi è ospite di questi centri di accoglienza.

Il migrante su tutte le furie

L’uomo è andato su tutte le furie arrivando ad impossessarsi di un computer portatile che si trovava sulla scrivania di un ufficio, di proprietà di un’operatrice del centro. Il pronto intervento dei militari dell’Arma, oltre a riportare alla calma il soggetto, permetteva di recuperare il pc e di restituirlo alla legittima proprietaria.