Era in marcia nel Trapanese ed all’improvviso si è incendiato

Le fiamme hanno divorato poco prima dell’alba di oggi un furgone sull’autostrada A-29 Palermo Mazara del Vallo. E’ accaduto per l’esattezza poco dopo la bretella che divide le direzioni tra Trapani e Mazara del Vallo, in territorio di Alcamo, nel Trapanese.

L’allarme

Il mezzo trasportava carne. Il conducente si sarebbe accorto mentre era in marcia che dal vano motore fuoriusciva del fumo. Per questo, in pochi secondi, ha accostato ed è uscito subito dall’abitacolo, intuendo il pericolo. Ed effettivamente nel giro di pochissimo tempo il fuoco si è espanso con estrema velocità e violenza.

I soccorsi

L’allarme al centralino dei vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo è stato lanciato intorno alle 4. E’ stato lo stesso autotrasportatore a chiamare aiuto segnalando le fiamme nel furgone. I pompieri sono giunti in pochissimi minuti ed hanno salvato il salvabile. Ma c’era poco da fare. Il fuoco oramai aveva distrutto tutto il vano motore e la cabina. In parte è stato intaccato anche il cassone con la cella frigorifera.

L’incendio sulla A19

Diversi gli episodi di corto circuiti ai mezzi che hanno poi causato incendi ai mezzi in transito lungo le autostrade siciliane. Nel novembre scorso un furgone che trasportava vetro è andato in fiamme sull’autostrada Palermo Catania tra Altavilla e Trabia. Il traffico è rimasto bloccato per consentire ai vigili del fuoco di spegnere l’incendio. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per eseguire i rilievi e gli operai dell’Anas per ripristinare la sede stradale.

La chiusura della galleria

Nel luglio scorso venne addirittura chiusa la galleria sull’autostrada A20 tra Cefalù e Castelbuono, nel Palermitano, a causa del fuoco che si è scatenato su un furgone in marcia. L’episodio è accaduto intorno alle 7 del mattino. Immediato l’intervento sul posto di vigili del fuoco e polizia stradale. A mettersi in salvo il conducente che appena ha notato una fumata provenire dal vano motore ha abbandonato il mezzo ed è immediatamente sceso. Nell’arco di pochi istanti le fiamme si sono sviluppate in maniera consistente sino ad avvolgere l’abitacolo.