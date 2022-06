La tragedia che ha colpito Alcamo

Alcamo non dimentica la terribile tragedia che si è consumata nei giorni scorsi con un giovane morto dopo essere volato giù dal bastione di piazza Bagolino. Questa sera è stata organizzata una fiaccolata per dare l’ultimo commosso saluto a Piero Amato, il ragazzo di 19 anni morto dopo 4 giorni di agonia all’ospedale Villa Sofia di Palermo in seguito alla caduta da un’altezza di 30 metri. Un episodio su cui aprirono un’indagine i carabinieri ma, stando alle prime verifiche, non ci sarebbero responsabilità per quanto accaduto.

L’evento

Si parla di un gesto estremo del ragazzo per una possibile delusione sentimentale, ma su questo ancora la dinamica non è chiarissima. Nel luogo dove è avvenuta la tragedia alle 21,30 si terrà una preghiera, alle 22 ci saranno diversi interventi di amici e familiari, seguirà poi qualche minuto di raccoglimento con il silenzio e la fiaccolata. Tutti i partecipanti saranno vestiti di bianco. Oggi era in programma il corteo dell’Alcamo gay pride che però è stato annullato proprio in segno di lutto.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime notizie il giovane è precipitato dal Bastione di piazza Bagolino, una sorta di “balcone” che si affaccia sulla sottostante villa di proprietà comunale che cade a strapiombo. Piero Amato ha riportato gravissime lesioni interne dopo essere precipitato su alcuni massi. L’episodio è accaduto nella tarda serata dello scorso 13 giugno.

Le prime indagini

Secondo quanto emerso nelle ore immediate al fatto il 19enne quella tragica sera si trovava al bastione in compagnia di una comitiva di coetanei. Quest’area infatti è luogo spesso di ritrovo specie nel periodo estivo per molti giovani. Poco prima delle 23 è accaduta la tragedia. Il ragazzo è finito giù facendo un volo di una trentina di metri prima di toccare il suolo, ed esattamente alcune pietre di grandi dimensioni. Sarebbero stati gli stessi amici che erano con lui ad aver lanciato l’allarme. Immediati furono i soccorsi, considerate le gravissime lesioni il 19enne fu portato al trauma center di Villa Sofia ma dopo 4 giorni è morto.