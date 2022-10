Il rogo partito per cause accidentali

Una casa ad Alcamo, nel Trapanese, ieri sera è andata pesantemente danneggiata a causa delle fiamme scatenate da causa accidentali. Totalmente distrutto il tetto e il sottotetto dell’immobile in contrada Palma, alla periferia della cittadina. A farne le spese un gattino che si trovava all’interno e che è rimasto carbonizzato. Per il resto non si è registrato alcun ferito anche perchè i proprietari dell’edificio in quel momento erano fuori.

L’allarme

A lanciare l’allarme nel tardo pomeriggio di ieri era stato un vicino di casa che aveva visto del denso fumo nero uscire dalla casa. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento le fiamme nel più breve tempo possibile. Ci sono volute un paio di ore per mettere tutto in sicurezza: il fuoco era particolarmente violento dal momento che questo sottotetto era totalmente realizzato in legno. Stando ai primi accertamenti il fuoco è partito per cause accidentali, dovute forse a qualche piccolo elettrodomestico lasciato acceso.

Incendi a Palermo e Caltanissetta

Nel settembre scorso andò a fuoco nella notte un’abitazione anche a Palermo in via Aristofane. Il rogo in particolare aggredì la veranda dell’immobile che si trova in una traversa del principale viale dell’Olimpo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio ed evitato che si potesse ulteriormente propagare, riuscendo quindi a limitare per quanto possibile i danni. Un altro incendio se,mpre nello scorso settembre divampò a Caltanissetta in un appartamento di via Dusmet, nel quartiere Santa Flavia. Tutte le famiglie del palazzo furono evacuate dalle volanti della polizia intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco. Nell’incendio nessuno rimase ferito.

L’incendio a Comiso dell’altra notte

Ancora un rogo, questa volta a Comiso, nel Ragusano, ha destato molta preoccupazione. I vigili del fuoco intervennero per domare un rogo all’interno di un complesso residenziale alla periferia del comune. Le fiamme si propagarono da sterpaglie nei pressi del condominio e arrivarono a minacciare alcuni appartamenti, tanto da costringere alla fuga i condomini. Non si registrarono anche in questo caso feriti.