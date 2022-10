L’incidente ieri mattina ad Alcamo

Pedone travolto da una macchina e automobilista che non ha neanche prestato soccorso. La polizia municipale riesce a individuare il “pirata della strada” nell’arco di un paio d’ore e lo denuncia per fuga e omissione di soccorso in sinistro stradale con lesioni gravi. La donna infatti ha riportato una frattura e varie altre lesioni, anche se fortunatamente non è in pericolo di vita.

Identificato con la videosorveglianza

Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale, che sta indagando sull’episodio, una donna a piedi stava percorrendo la via Spirito Santo quando all’improvviso ieri mattina, intorno alle 10, sarebbe stata investita da un’auto. I caschi bianchi hanno immediatamente acquisito le immagini della videosorveglianza e sono riusciti a identificare l’auto e il conducente: si tratta di un anziano residente ad Alcamo: ancora non è chiaro se non si è accorto di nulla oppure è proprio fuggito. Fatto sta che è stato identificato e denunciato alla Procura. Sono in corso le verifiche per capire se fosse alla guida sotto effetto di alcol o droghe. Nel frattempo gli è stata ritirata la patente e sequestrato il telefono cellulare.

Una recente tragedia proprio ad Alcamo

Alcamo oltretutto è reduce da una recentissima tragedia in seguito proprio ad un incidente stradale con le stesse dinamiche. Una ragazzina di appena 12 anni è morta a causa delle gravissime ferite riportate dopo essere stata investita da un’auto lo scorso 12 settembre sull’ex statale 187 ad Alcamo marina, nel Trapanese, mentre camminava a piedi a bordo strada in compagnia di altre due coetanee. La vittima si chiamava Asia Nicosia. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi che è stato effettuato la mattina stessa del suo decesso, avvenuto una settimana dopo l’incidente. La piccola era stata ricoverata al reparto di rianimazione dell’ospedale dei Bambini di Palermo. Aveva anche subito un’operazione chirurgica alla testa ma non c’è stato nulla da fare.

La ricostruzione dell’incidente

Stando alla prima ricostruzione dei fatti Asia Nicosia era di spalle mentre sul ciglio della strada era in compagnia di altre due amichette. A quanto pare il conducente del mezzo non l’avrebbe vista, almeno così ha sostenuto alla polizia municipale, perché accecato dal sole. L’automobilista, 20 anni di Alcamo, era a bordo di una Opel Corsa e stava transitando sulla ex statale 187, recentemente acquisita dal Comune di Alcamo e divenuta via Apuzzo e Falcetta. All’improvviso, nel suo senso di marcia, ha impattato contro la dodicenne che era quella posizionata più esternamente fra le tre amichette. Il conducente l’ha presa in pieno, non essendosi accorto della ragazzina, e dunque a velocità sostenuta.