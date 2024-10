Una bimba di soli sei mesi è stata trovata senza vita nella sua culla ad Alcamo, in provincia di Trapani. La tragedia, avvenuta la settimana scorsa, è emersa solo nelle ultime ore.

Inchiesta della procura

La Procura di Trapani ha aperto un fascicolo per indagare sulle cause del decesso. Al momento non risultano indagati. Il corpo della piccola è stato posto sotto sequestro in attesa dell’autopsia, che si spera possa chiarire le circostanze della morte improvvisa.

L’allarme lanciato dai genitori

Sono stati i genitori a dare l’allarme, trasportando la neonata all’ospedale San Vito e Santo Spirito dopo averla trovata priva di vita nella loro abitazione nel centro storico di Alcamo, nei pressi di via Roma.

Bambino di 3 anni in overdose da ketamina a Palermo

Nelle scorse settimane un bambino di soli tre anni è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Cervello di Palermo dopo aver assunto ketamina, una droga sintetica sempre più diffusa tra i giovani. Si tratta del primo caso di overdose da ketamina su un bambino così piccolo registrato in città. Lo riporta La Repubblica.

Indagini della procura per i minorenni

La procura per i minorenni di Palermo, diretta da Claudia Caramanna, ha avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto. I genitori del bambino, che hanno portato il figlio in ospedale in condizioni preoccupanti, hanno dichiarato di non sapere come il piccolo sia entrato in contatto con la droga. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i movimenti della famiglia e di individuare eventuali responsabilità.

La ketamina: una droga sempre più diffusa tra i giovani

La ketamina è un anestetico dissociativo utilizzato principalmente in veterinaria. A bassi dosaggi, la sostanza produce effetti allucinogeni e dissociativi. Negli ultimi anni, la ketamina si è diffusa anche tra i giovani, che la assumono per i suoi effetti psicotropi.

L’allarme degli esperti: “Droga sempre più accessibile”

Il dottor Giampaolo Spinnato, direttore dei Servizi per le dipendenze patologiche dell’Asp di Palermo, ha lanciato l’allarme sulla crescente diffusione di droghe tra i giovani. “La ketamina è una sostanza sempre più diffusa a Palermo – ha dichiarato Spinnato – così come il crack e l’eroina. Le droghe sono sempre più accessibili e i giovani sono sempre più esposti al rischio di dipendenza”.

