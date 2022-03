Ancora interrogazioni consiliari mettono in evidenza il pericolo

Le carenze di personale in reparti e pronto soccorso restano tali ed è ancora allarme sull’ospedale “San Vito e Santo spirito” di Alcamo. Continuano a piovere interrogazioni dal consiglio comunale mentre il governo cittadino tiene vive le interlocuzioni con l’Asp trapanese che però convincono poche. Le rassicurazioni avute su potenziamenti di personale sino ad oggi faticano a trovare conferme e serpeggia sempre più malumore.

I contatti con i vertici aziendali

In questi giorni il primo cittadino ha risposto all’ennesima interrogazione sul tema che è stata presentata dal consigliere Franco Orlando. Da una parte il primo cittadino garantisce la massima attenzione tramite i contatti costanti con i vertici dell’Asp: “E’ emersa unanime, la volontà di presidiare e monitorare l’attività dell’Asp e le iniziative che quest’ultima adotterà per sostenere e assicurare il buon funzionamento del nosocomio alcamese – ha detto il primo cittadino Domenico Surdi -. E’ evidente come alle sorti del nostro ospedale, al suo buon funzionamento e alla sua organizzazione efficiente siano inevitabilmente legate quelle relative alla tutela della salute pubblica, pertanto come amministratore e, ancor di più, come cittadino non posso che condividere la preoccupazione che attanaglia l’intera città”.

L’appello del sindaco alla politica

“Confido nel fatto che l’unione e la messa in campo di tutte le forze disponibili – precisa il sindaco – potrà e dovrà essere lo strumento più idoneo per monitorare la situazione e per stimolare l’Asp, anche tramite l’istituenda commissione consiliare permanente che si è deciso di istituire fra i tre comuni del distretto sanitario 55 e che costituirà un punto di riferimento costante per seguire le attività dell’Asp stessa”.

Il nuovo ospedale

Si sta anche facendo un lavoro di monitoraggio per quanto concerne l’iter per la realizzazione del nuovo ospedale, che sulla carta dovrebbe sorgere in contrada San Gaetano nei pressi dell’uscita autostradale e di cui si parla da un ventennio oramai: “L’impegno di questa amministrazione è costante – ha aggiunto Surdi – nel monitorare l’avanzamento dei lavori relativi alla tanto attesa e auspicata costruzione del nuovo ospedale sul territorio alcamese”.