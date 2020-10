L'annuncio del sindaco Gaspare Giacalone

Altra vittima del Covid-19 in Sicilia. A Petrosino, nel Trapanese, è morto Natale Pulizzi, vice preside dell’Istituto comprensivo Gesualdo Nosengo.

Ne ha dato notizia il sindaco Gaspare Giacalone: «Ci svegliamo con una notizia tristissima per Petrosino. Per oltre un mese ha combattuto contro il Covid. Lo ha fatto insegnandoci la sua ultima lezione di garbo e amore per la nostra comunita’, dichiarando pubblicamente il suo contagio e chiedendo a tutti coloro che erano stati in contatto con lui di sottoporsi ai test. Facendoci capire chiaramente che con questo maledetto virus non si scherza affatto e che dobbiamo prendere sempre tutte le precauzioni».

«Ai familiari – ha aggiunto Giacalone – va il nostro cordoglio, vicinanza alla comunità scolastica». Il sindaco ha anche dichiarato il lutto cittadino e disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta. Inoltre, tutte le scuole di Petrosino, di ogni ordine e grado, saranno chiuse per oggi.

Il post su Facebook:

Ieri, domenica 18 ottobre, in Sicilia sono stati registrati 548 nuovi positivi al coronavirus, di cui 5 in provincia di Trapani. Le vittime sono state tre.