Il dolore per la tragica scomparsa della 31enne

Marsala, ma anche l’ambiente pallavolistico siciliano, gli amici stretti ed i familiari piangono Oriana Bertolino, la giovane 31enne morta in un tragico incidente col quad a Gozo, una delle isole principali di Malta sabato scorso sul quale è stata aperta un’inchiesta.

La ragazza era una pallavolista che ha disputato campionati interessanti a Marsala e si stava preparando per diventare allenatrice. Oriana Bertolino lavorava anche ad Improntherapy un’associazione che si occupa di assistenza con gli animali (pet therapy), del benessere animale e delle persone.

Queste sono le ore del ricordo, del dolore e dei tanti messaggi sul suo profilo Facebook di amici e non solo. Come ha riportato il Times of Malta, quotidiano online in lingua inglese del piccolo Stato del Mediterraneo, in tanti hanno voluto ricordare la giovane.

Giocatrice e allenatrice

Oriana Bertolino era una giocatrice e allenatrice di volley, molto conosciuta e apprezzata in ambito provinciale e regionale, ma con un passato agonistico anche fuori dalla Sicilia. Laureata in filosofia, amante degl animali, lavorava in uno ambulatorio veterinario cittadino, ma non tralasciava la passione per lo sport, vestendo la maglia della Sicilfert Marsala, e allenando le giovani del Marsala Volley Porject.

Il cordoglio del sindaco di Marsala

Massimo Grillo, sindaco di Marsala, scrive su Facebook “Oggi la nostra comunità è profondamente colpita dalla tragica notizia della perdita della giovane Oriana Bertolino. A soli 31 anni, Oriana ha perso la vita in un tragico incidente a Malta, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che la conoscevano. In questi momenti di dolore e sconforto desidero esprimere, a nome dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini marsalesi, il nostro più sentito cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia di Oriana. Possa Oriana riposare in pace e la sua famiglia trovare la forza per affrontare questo immenso dolore”.

Uno spirito libero

Queste le parole di Massimo Alloro, presidente Marsala Volley: “È difficile scrivere in questo momento nel ricordo di una giovane anima rubata alla vita – si legge sulla pagina Facebook dela società – Sembra un luogo comune dire di lei che fosse un cuore di ragazza, sensibile, intelligente, dedicata allo studio e con uno spirito libero e dotata di quella sana curiosità che la spingeva sempre alla ricerca del nuovo. Amava lo sport, la pallavolo in particolare, ma il suo grande amore erano gli animali, cagnolini, gattini questo la dice lunga sul suo animo gentile. Ti ricorderemo sempre e staremo sempre pronti a portarti da esempio per le nuove generazioni. Ciao Oriana”.

Il ricordo del presidente della Fipav Sicilia

Cordoglio è stato anche espresso anche dal presidente della Fipav Sicilia, Antonio Locandro, assieme al consiglio regionale e tutte le componenti del comitato regionale Sicilia: “La notizia della tragica e prematura scomparsa di Oriana Bertolino – recita un post – colpisce tutti noi profondamente”.