A Pantelleria 6 persone denunciate dai Carabinieri

Denunce per reati di detenzione abusiva di armi

Dodici le armi, quasi tutti armi lunghe da caccia, sequestrate

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno dato esecuzione a un servizio mirato al censimento e controllo di soggetti detentori di armi sull’isola e al rispetto delle norme che ne regolano la detenzione.

Sono ben 6 le persone deferite in stato di libertà per i reati di detenzione abusiva, omessa custodia e omessa denuncia di armi e munizionamento. Tutti nati e residenti sull’isola, avendo ricevuto in eredità varie armi uso caccia da defunti genitori o parenti, continuavano a detenerle senza previste autorizzazioni di P.S. e, in alcuni casi, senza neppure adottare adeguate tutele per la loro custodia.

12 armi ritirate

Dodici le armi, quasi tutti armi lunghe da caccia, complessivamente ritirate, assunte in carico e debitamente custodite in attesa di determinazione dall’ autorità Amministrativa e Giudiziaria.