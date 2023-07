In casa trovati 5000 euro in contanti

Un alcamese e la sua compagna sono stati arrestati dagli agenti di polizia della questura di Trapani accusati di detenzione e spaccio di droga.

Nel corso di un controllo nel territorio di Erice nell’auto dell’uomo bloccata dopo un tentativo di fuga sono stati trovati 111 grammi di cocaina in un involucro. In casa ad Alcamo Marina gli agenti di polizia hanno trovato 5 mila euro in contanti che sono stati sequestrati.

Entrambi erano percettori del reddito di cittadinanza

La coppia percepiva il reddito di cittadinanza, Il gip ha disposto il carcere per l’uomo mentre la donna, madre di tre minorenni, è stata scarcerata.

In casa hashish, marijuana e cocaina, arresto nel Catanese

Un’altra vicenda di droga viene, invece, da Giarre nel catanese dove i carabinieri hanno arrestato un giovane di 22 anni trovato in possesso di quantità di circa 3 chili e 700 grammi di hashish suddivisi in 70 panetti, un chilo e 300 grammi circa di marijuana suddivisi in 23 involucri e due confezioni contenenti complessivamente 110 grammi di cocaina.

L’irruzione nell’abitazione

I militari hanno fatto irruzione nella sua abitazione, in via Manzoni, e lo hanno sorpreso con 8 grammi di cocaina ed un borsello con 1.189 euro. L’altro quantitativo di droga è salvato fuori durante una perquisizione con due cani antidroga.

Cosa c’era nell’appartamento

Nell’appartamento i militari dell’Arma hanno anche sequestrato due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi e anche alcuni manoscritti con nomi e somme di denaro. Il 22enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.

A spacco con un chilo di droga

Sempre nel catanese arrestato con più di un chilo di droga addosso un altro uomo. La polizia di Catania fa scattare le manette ai polsi di un 50enne. Beccato a bordo di un’auto nel corso di un posto di blocco organizzato dalla squadra mobile. A finire dietro le sbarre D.A.A. nella flagranza del reato di detenzione, ai fini di illecito spaccio, di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.

Il posto di blocco e il sospetto nervosismo

L’operazione è maturata nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti. Agenti della squadra mobile, nel rione “Picanello”, eseguivano un controllo su strada nei confronti di D.A.A. Questo perché qualche istante prima, accorgendosi dei poliziotti in servizio della sezione contrasto al crimine diffuso, aveva tentato di evitare il controllo.