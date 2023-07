I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Castelvetrano hanno denunciato una donna di Salemi classe ’95 per il reato di fuga ed omissione di soccorso in incidente stradale.

Da una serie di accertamenti svolti dal personale del Norm di Castelvetrano è emerso che la 28enne sarebbe l’autista dell’auto che lo scorso 25 giugno, durante le ore serali, avrebbe impattato contro un ciclomotore con a bordo due ragazzi minori omettendo di dare la precedenza per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso ai malcapitati che sono stati entrambi trasportati presso il locale pronto soccorso dove sono state riscontrate varie lesioni ed abrasioni.

La piaga degli incidenti in Sicilia

Quella degli incidenti in Sicilia è una vera e propria piaga. L’ultimo in ordine di tempo è solo di quale ora fa nel Palermitano. E’ stata una notte di paura quella trascorsa a San Cataldo, zona periferica di Trappeto, in provincia di Palermo a causa di un incidente fra due auto di cui una è anche andata a fuoco. Fortunatamente gli occupanti dei due mezzi si sono messi in salvo ma si è davvero rischiato la tragedia. E’ accaduto intorno alle 2,30 sulla statale 187.

I feriti in salvo in questo caso

I due mezzi, per cause in via di accertamento, si sono scontrati. Nonostante le ammaccature e le ferite tutte le persone all’interno dei due abitacoli sono uscite con le proprie gambe. Ad un certo punto, a causa si presume della collisione, uno dei due mezzi è andato in fiamme.

Rogo spento

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Partinico che hanno spento il rogo e mezzo tutto in sicurezza. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

L’incidente mortale nel Messinese

Ha avuto invece conseguenze tragiche l’incidente avvenuto sulla litoranea sud di Messina ieri sera. All’altezza dell’abitato di Giampilieri marina si sono scontrati una Ducati di grossa cilindrata, guidata da un 28enne, ed una Fiat Panda condotta da un anziano. A perdere la vita il centauro, Carlo Trovato, studente di Medicina. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della sezione infortunistica della polizia municipale. Ad avere la peggio il motociclista che è stato sbalzato dal mezzo finendo sull’asfalto a circa 30 metri dalla moto. Il giovane trasportato in gravi condizioni al Policlinico, ma dopo qualche ora è deceduto.

