I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato un 28enne trapanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, durante i consueti controlli presso l’area sbarco passeggeri al molo Wojtyla, notando l’atteggiamento guardingo del 28enne che scendendo dalla nave avrebbe cercato di dileguarsi tra la folla, lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione.

Scatta l’arresto

I sospetti dei Carabinieri si rivelavano fondati in quanto, ben occultati all’interno della valigia, l’uomo deteneva 11 involucri contenenti complessivamente oltre 1 kg di hashish e un involucro con all’interno circa 70 grammi di cocaina, il tutto sottoposto a sequestro. L’uomo, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Il via vai sospetto, tre giovani fermati per spaccio a Pantelleria

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato tre persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 19enne del posto e di due 23enni stranieri. I militari, insospettiti dal via vai sospetto nei pressi dell’abitazione dei due stranieri, hanno effettuato una perquisizione che ha portato al sequestro di un panetto di hashish e 6 dosi della stessa sostanza nella disponibilità del giovane e di ulteriori 5 panetti di droga e materiale per il confezionamento nella disponibilità dei due stranieri. In totale sono stati sequestrati circa 700 grammi di hashish e 700 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Misure restrittive disposte per i tre arrestati

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, per i tre è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora a Pantelleria, l’obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne e la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Droga in casa, arrestato 43enne nel Palermitano

In casa aveva già la droga pronta per essere spacciata. Un 43enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Partinico, nel Palermitano, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Nella sua abitazione i militari hanno trovato 300 grammi di marijuana, pronta per essere venduta. L’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Nei giorni scorsi arresti a Palermo

Due arresti e una denuncia per spaccio di droga allo Sperone e a Ballarò a Palermo. Gli interventi dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Palermo Piazza Verdi. Il primo arresto è scattato allo Sperone. Un giovane di 22 anni è stato bloccato con 15 dosi tra hashish e cocaina e 350 euro di in banconote. L’arresto è stato convalidato dal gip di Palermo.

