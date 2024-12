Tre giovani di nazionalità magrebina, due ragazze e un ragazzo, sono stati arrestati dai Carabinieri di Marinella di Selinunte con l’accusa di danneggiamento, tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. I tre minorenni, insieme a due maggiorenni connazionali, sono stati notati dal proprietario di un negozio di abbigliamento mentre scavalcavano la recinzione del suo esercizio commerciale, danneggiandola.

L’intervento dei Carabinieri dopo la segnalazione al 112

Il proprietario del negozio ha prontamente allertato il 112. I Carabinieri, giunti sul posto, sono riusciti a bloccare e arrestare i tre minorenni.

L’identificazione e la denuncia dei due maggiorenni

I due maggiorenni, inizialmente sfuggiti alla cattura, sono stati successivamente identificati grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona e denunciati all’autorità giudiziaria. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per i tre minorenni la misura cautelare del collocamento in comunità con il divieto di allontanamento dalla stessa.

Spaccata una vetrina in una gelateria in via Amari, ladri in azione e bottino di 3000 euro

Ladri in azione in una gelateria in via Emerico Amari a Palermo. La scorsa notte è stata spaccata la vetrina della gelateria “Frisku”, nella zona pedonale a pochi metri dall’ingresso del porto.

I malviventi si sono impossessati della cassa dell’attività commerciale, dandosi alla fuga subito dopo e facendo perdere le proprie tracce. Il bottino ammonterebbe ad almeno tremila euro. Una volta scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato il danneggiamento e il furto e hanno avviato le indagini. Sono state acquisite le immagini delle telecamere, che potrebbero avere immortalato i ladri in azione.

Il furto in un ristorante

Furto con spaccata in un ristorante a Palermo. I ladri hanno danneggiato la vetrina e si sono portati via alimenti e bibite per diverse centinaia di euro. Il colpo è stato messo a segno nella zona dell’ospedale Policlinico in via Del Vespro nel ristorante Top Bistrot.

